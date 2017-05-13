Студенты вышли на старт

В Алматы завершились соревнования по легкой атлетике среди студентов высших учебных заведений

В них приняли участие около 60 человек, представляющие разные институты и университеты мегаполиса. Все они состязались в беге на 100, 200, 400, 800 метров и в эстафете 4х100.

По итогам соревнований среди юношей самыми быстрыми оказались студенты академии КНБ, а у девушек первенствовали студентки из ЖенПУ.

– Хочу поблагодарить акимат Алматы и организаторов за такой праздник. Все было на высшем уровне, и я очень рад, что являюсь участником данного мероприятия. Сегодня пробежал 800 метров за 1 минуты 51 секунду и занял первое место, – поделился победитель на дистанции 800 метров из академии КНБ Диас Алпысбаев.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ.

Фото предоставлено УФК и С. Г. Алматы