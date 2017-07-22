Светлая мысль

Самый активный участник ночного велопробега получит в подарок велосипед

Сегодня в Алматы пройдет ночной велопробег. Самый активный участник получит приз – велосипед. Ночной заезд проводится в этом году уже второй раз в рамках масштабной программы «Спорттық Алматы».

Сбор участников начнется в 20.30 на территории БЦ «Нурлы тау» (пр. Аль-Фараби, 17). Велосипедистам необходимо на месте пройти регистрацию и получить стартовые номерки от организаторов. Они будут использоваться для розыгрыша ценных призов в спортивной лотерее.

По традиции вначале участников велопробега ждет небольшая разминка. Старт будет дан ровно в 21.00. Маршрут велопарада проляжет по проспекту Аль-Фараби в западном направлении в сторону парка Первого Президента РК. Общая протяженность трассы девять километров.

На финише спортивных горожан ждет множество ценных призов и подарков.

Управление физической культуры и спорта Алматы напоминает об обязательном требовании ко всем участникам иметь защитные шлемы в целях собственной безопасности.

Отметим, что данный велопробег станет тринадцатым из 21 запланированного в этом году. Программа «Спорттық Алматы» направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризацию активного спортивного отдыха.

Наталья ГЛУШАЕВА