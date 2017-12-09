Свои против своих

В начале следующей недели, а именно 11–12 декабря, ХК «Алматы» в рамках домашней серии регулярного сезона чемпионата Казахстана среди команд Высшей лиги примет у себя на льду петропавловский «Кулагер»

В этом сезоне команды уже встречались, тогда алматинские тигры на выезде уступили в обеих встречах двукратному обладателю Кубка Казахстана последних лет. Если обратить внимание на очную статистику противостояния этих клубов за все время проведения чемпионата Казахстана, то «Алматы» и «Кулагер» сыграли между собой 14 матчей. Из них в шести побеждали «горожане», и в восьми встречах викторию отпраздновали северяне. Примечательно, что недавно между клубами произошла рокировка игроков. Так, из стана петропавловцев в «Алмату» перешел нападающий Александр Егоров, а к северянам отправился уже экс-форвард Ильнар Мизбахов. И теперь предстоящие игры для этих двух хоккеистов против своих бывших команд должны стать принципиальными. В турнирной таблице «Кулагер» расположился на третьей позиции с 54 очками, а вот алматинцы идут на шестой строчке, имея в активе 46 баллов.

Таким образом, сдвоенные встречи пройдут 11 и 12 декабря на основной площадке «Халык Арены». Время начала игр 19.00 по астанинскому времени.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ