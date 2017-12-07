Таеквондо по-алматински

Алматинцы завоевали золотые награды

На Кубке конфедерации силовых единоборств алматинцы завоевали золотые награды среди таеквондистов и получили премиальные в сумме 25 миллионов тенге.

По словам главного тренера городской команды Мырзагали Суранова, соревнования таеквондистов вызвал большой ажиотаж. Эмоции перехлестывали через край. Каждый поединок держал в напряжении не только спортсменов, но и болельщиков, которые то и дело восторженно встречали удары каждый удар соперников. И фаворитом финальной части соревнований все называли алматинских файтеров. Потому что в предварительных состязаниях, которые состоялись в начале октября в Таразе, представители самого крупного мегаполиса страны сумели занять первое место. Сначала они уверенно переиграли соперников из Кызылординской и Северо-Казахстанской областей. Но затем на равных бились с хозяевами даянга – таразцами, которые являлись действующими чемпионами конфедерации. Оба коллектива продемонстрировали мощь и неуступчивость. Только в последнем, шестом поединке определился победитель. Алматинцы на два очка опередили своих грозных соперников и завоевали путевку в следующий раунд.

И на прошедших выходных перед родными зрителями алматинцы показали, что являются самыми сильными таеквондистами в республике. Сначала они заставили капитулировать досрочно посланцев Мангистауской области, а затем со счетом 72:42 «разбили» команду Алматинской области и заставили ликовать болельщиков родного города во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

Следует отметить, что победу в основном ковали члены клуба «Барыс», который существует уже несколько лет при республиканском колледже спорта. Из семи членов команды пятеро являются воспитанниками этого коллектива. Назовем их поименно. Это Сагыныш Шымырбай, Адлет Базарбаев, Ерасыл Каирбек, Ержан Абылхас, Еркебулан Абылхас. Еще двое бойцов – Рахим Адилханов и Саян Маулетханов – представляют, соответственно, школу Мустафы Озтюрка и клуб «Раимбек Батыр».

Победу вместе со старшим тренером Мырзагали Сурановым разделяет и наставник Болат Райбеков. Браво, барсы!

Алим АНАПЬЯНОВ