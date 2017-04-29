Цель – Кубок УЕФА

На площадке «Алматы Арена» стартовал престижный турнир по футзалу – Финал четырех Кубка УЕФА

Вчера в южной столице на площадке «Алматы Арена» стартовал престижный турнир по футзалу – Финал четырех Кубка УЕФА. За почетный трофей борются команды АФК «Кайрат» (Казахстан), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Испания), «Югра» (Россия).

Впервые за 16 розыгрышей Финала четырех Кубка УЕФА в решающую стадию вышли команды, которые либо уже владели кубком, либо как минимум играли в решающем матче турнира.

Финал четырех начинается с двух полуфиналов, по результатам которых определяются две команды, разыгрывающие кубок между собой в очной встрече.

Соперник нашего клуба по полуфиналу «Интер» является на данный момент самой титулованной футзальной командой Старого Света, выигрывавшей Кубок УЕФА трижды, при этом в Финал четырех эта испанская команда выходила четыре раза.

«Кайрат» выигрывал Кубок УЕФА дважды, в Финале четырех он будет участвовать в седьмой раз. «Югра» является действующим обладателем этого кубка. «Спортинг» в квартете сильнейших оказался в четвертый раз, но при этом лишь однажды добрался до финала.

На предматчевой пресс-конференции с участием наставников и капитанов команд полуфинальной пары АФК «Кайрат» и «Интер» главный тренер алматинской команды Рикардо Какау отметил, что он с уважением относится к своему сопернику, зная, что им будет противостоять клуб с богатой историей.

– Мы будем играть с клубом, который трижды выигрывал этот турнир, а мы два раза, я с уважением отношусь к сопернику, к его истории, постараемся показать хорошую игру, чтобы оставить благоприятное впечатление у болельщиков,– отметил Рикардо Какау.

Разделяет мнение тренера и капитан алматинской дружины и сборной Казахстана Динмухамбет Сулейменов.

– Мы в ожидании старта турнира, для нас это исторический момент, постараемся показать красивую и добротную игру, чтобы не разочаровать любителей футзала, – отметил капитан АФК «Кайрат».

Финал и матч за третье место намечен на 30 апреля.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ