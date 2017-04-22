Цель одна – победа

ФК «Кайрат» намерен бороться за самые высокие места

Во всех соревнованиях сезона ФК «Кайрат» намерен бороться за самые высокие места.

Это видно и по чемпионату страны, где команда Кахабера Цхададзе идет пока без поражений (единственный коллектив Премьер-лиги), и по стартовавшей 1/8 финала Кубка страны. Дома алматинцы принимали «Тараз» и полурезервным составом уверенно переиграли представителей древнего города страны – 2:0. Голы на счету Георгия Жукова, который был, пожалуй, похож на себя образца 2015 года, когда выступал за «Астану». Ему в этом матче удавались не только дриблинги, но и игра в пас. Он проделал также много черновой работы в обороне. А когда Андрей Аршавин вывел его на ударную позицию, не растерялся, послал снаряд между ног кипера гостей Бабаханова. Хорошо проявил себя также Иво Иличевич, забивший второй гол с одиннадцатиметровой отметки. Пенальти, кстати, заработал Жуков. Отметить надо также активность Бауыржана Турысбека. Он имел несколько хороших моментов поразить цель. на пути мяча вставал либо вратарь, либо защитники. Из этого игрового ансамбля выпадал лишь норвежец Анене Чума. Он, если бил, очень неточно, если шел в обводку, терял мяч. Да и пасы не отличались точностью. Чудил также вратарь сборной Стас Покатилов. Он несколько раз выступал в роли последнего защитника. И дважды терял мяч, пытаясь обвести противника. Хорошо, что соперники не воспользовались ошибками кипера. Неуверенно чувствовали себя и молодые Айбек Балтабаев и Ян Вороговский. Но похвально, что свои ошибки они компенсировали желанием помочь команде. Кто будет соперником «Кайрата» в следующей стадии, трудно предсказать. Но слабых соперников в 1/4 финала точно нет. Даже «Жетысу», выступающий в Первой лиге, сумел выбить из дальнейшей борьбы обладателя почетного трофея прошлого сезона «Астану» – 2:1. А вот другие три клуба из первого эшелона не смогли поддержать семиреченцев. «Кыран» (Шымкент) уступил «Атырау» – 1:2, «Махтаарал» (ЮКО) проиграл «Окжетпесу» – 1:4, а «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск) в упорной борьбе потерпел поражение от «Ордабасы» – 0:1.

Упорными получились противостояния команд Премьер-лиги. «Иртыш» и «Кайсар» провели 120 минут на поле. И удача улыбнулась северянам, которые в дополнительное время сумели вырвать победу со счетом 3:2. Столько времени понадобилось и для выяснения отношений двум западноказахстанским клубам – «Акжайыку» и «Актобе». Основное и дополнительное время игры между ними закончилось вничью – 0:0. Пенальти лучше пробили актобинцы – 5:4. Первую победу в сезоне, как, между прочим, и «Атырау», одержал «Шахтер». Он нанес поражение в гостях «Тоболу» – 2:1 и продолжает борьбу за кубок.

Напомним, что почетным трофеем больше всех владели кайратовцы. На их счету семь побед. Три раза выигрывали кубок астанчане. Но в этом году они уже не будут участвовать в споре. Есть еще несколько клубов, которые по разу выигрывали эти состязания. Это «Иртыш», «Тараз», «Актобе», «Ордабасы» и «Шахтер».

Али НУСИПЖАНОВ