Учебные шахматы

В Алматы в рамках городской программы «Спорттық Алматы» состоялись первые соревнования по шахматам, шашкам и тогызкумалаку среди студентов, обучающихся в городских университетах

Игры проходили в Центрально-Азиатском университете при участии более 200 любителей этих видов спорта, представляющих 13 высших учебных заведений.

Соревнования проводились в соответствии с правилами игры Международной шахматной федерации среди мужчин и женщин как в командном, так и в личном видах по 15 минут на партию каждому участнику и правилами игры в шашки в аналогичном порядке, а также национальным правилам в тогызкумалаке.

Все победители и призеры соревнований определились по числу набранных очков и награждались по видам спорта дипломами и медалями соответствующих степеней.

– Я с раннего детства, с четырех лет, сражаюсь в шахматы благодаря папе, который меня научил играть, – говорит студент МУИТ Бахытжан Кембаев, победитель по шахматам среди мужчин. – Но с 14 лет начал участвовать в различных соревнованиях. Сейчас имею множество значимых достижений и выступаю от имени университета. Спасибо организаторам за такой турнир. Я очень рад, что оказался победителем.

Отметим, что эти соревнования проводились Управлением физической культуры и спорта Алматы с целью определить лучшие команды среди студентов вузов города, а также с целью популяризации вышеперечисленных видов спорта, повышения спортивного мастерства участников, выявления сильнейших и улучшения текущего состояния массового спорта в мегаполисе.

Масштабная городская программа «Спорттық Алматы» направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризацию активного спортивного отдыха. Проект под этим названием успешно стартовал в начале 2016 года и продолжает радовать жителей всего города различными спортивно-массовыми соревнованиями.

Бахыт АМАНОВ