Универсиада-2017

«Медал Плаза». Пожелания побед

В дни Универсиады-2017 будет функционировать проект «Медал Плаза»

На площади Дворца Республики в Алматы во время зимних Игр будет расположен неспортивный объект Универсиады-2017 – «Медал Плаза». На объекте ежедневно с 29 января по 8 февраля в отрезок с 15.00 до 22.00 будут проходить мероприятия протокольной и культурной программы Универсиады.

Протокольная программа представляет собой медальные церемонии награждения, которые будут проводиться в официальном формате. Представители акимата Алматы и Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ), а также другие официальные лица будут награждать победителей медалями и талисманом Универсиады. Церемония будет сопровождаться поднятием флага стран-победителей под гимн Gaudeamus. Время начала проведения медальных церемоний – 20.00. На «Медал Плаза» будет проходить от 2 до 10 награждений каждый день. Согласно протокольному сценарию на церемонию вручения одного комплекта медалей отведено 10 минут.

Запланированная на «Медал Плаза» обширная культурная программа носит название «От истоков к будущему». Каждый из 11 дней Унивесриады-2017 будет иметь особую тематику, раскрывая и освещая в интересной форме творческий и спортивный потенциал Казахстана. Спонсором всех культурных событий в рамках проекта «Медал Плаза» выступил Банк Астаны.

В рамках культурной программы на площади перед Дворцом Республики будут функционировать следующие зоны: «теплая» зона с Wi-fi и детскими мастер-классами, а также киноуголок, расположенные в большом шатре в центре площади, надувной шатер «Красноярск – Универсиада - 2019», игра «Flappy Сункар», спортивная зона приветствий от именитых спортсменов Казахстана и шоу – программа казахстанских звезд. Организаторы предусмотрели проведение яркой и запоминающейся шоу-программы с участием танцевальных коллективов, акробатических групп и солистов.

Музыкальными гостями «Медал Плаза» станут звезды казахстанской эстрады: Али Окапов, Мадина Садвакасова, Жанар Дугалова, Ерболат Кудайбергенов, группы «Ринго», «Рензо», «Аюми» и многие другие. Также в рамках шоу-программы будут выступать лучшие танцоры и вокалисты страны: финалисты TV-проекта «Биле Казахстан», участники талант-шоу «МузАрт LIVE» и «Голос Казахстана». А среди зрителей и гостей «Медал Плазы» будет проведен специальный народный вокальный конкурс «Голос Универсиады-2017».

В качестве ведущих шоу-программы будут выступать Адиль Жумекенов и Аида Тлеухан. Ведущий спортивной зоны – Фима Иванов. Начало шоу-программы – 18:30 ежедневно в дни Универсиады.

Пенсионеры, студенты и школьники собрались у Казахской академии спорта и туризма имени Шокана Валиханова, чтобы выразить поддержку казахстанским спортсменам – участникам Универсиады-2017

Среди седовласых активистов мегаполиса, принявших предложение городского Совета ветеранов о встрече, Булат Айтжанович Байгаринов, Хабиболла Сеитович Сеитов, Валентина Николаевна Вичкуткина, Хасен Шалабаевич Шалабаев, Асия Фаидрахмановна Мауляшева, Сания Сабитовна Шаймахамбетова. Все они – организаторы здорового образа жизни среди пенсионеров разных районов города.

Вместе с дедушками и бабушками на встречу пришли и внуки, для которых спорт уже приоткрыл свои двери. Успехами радуют родных Таир Есмухан, который в 9 лет уже завоевал в боях по таеквондо желтый пояс, и его младший брат Анвар, делающий первые успехи в плавании и фигурном катании. Довольны занятиями в спорте и школьники постарше – это будущие мастера по футболу Данил Васильченко и Бекжан Чалдонбаев, а Вика Вичкуткина решила осваивать большой теннис.

Спортивную акцию трех поколений любителей спорта поддержали студенты Казахстанской академии спорта и туризма и Академии гражданской авиации.

Все вместе они фотографировались возле Дворца спорта у электронного табло обратного отсчета времени до начала зимних молодежных игр и приняли обращение пенсионеров, студентов и школьников Алматы к участникам Универсиады-2017 от Казахстана с пожеланиями побед и традиционным обрядом «бата».

Виктор АНДРЕЕВ