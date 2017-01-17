Универсиада-2017: обратный отсчёт

Менее чем через две недели Алматы примет крупнейшее спортивное событие в истории страны

Менее чем через две недели Алматы примет крупнейшее спортивное событие в истории страны – XXVIII Всемирную зимнюю Универсиаду. «Вечерка» выясняла подробности предстартовой подготовки: какие впечатления подарят студенческие Игры участникам и болельщикам.

Обратный отсчет до грандиозного международного праздника спорта в Алматы приближается к своей кульминации. Студенческие игры, по своему масштабу занимающие второе место после Олимпийских, пройдут в городе, напомним, с 29 января по 8 февраля, а 25 января в Астане будет зажжен огонь Универсиады. Успешно завершены все тестовые соревнования – проверена готовность объектов, городских служб и волонтерского штаба. Сейчас мегаполис занят финальными приготовлениями к столь важному событию, провести которое на должном уровне не только большая честь, но и колоссальная ответственность. Город станет на эти дни мировым центром молодежного спорта, и столица Игр уже может гордиться первым рекордом. Универсиада-2017, проходящая под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU), соберет на своем старте максимальное количество стран-участниц за всю историю универсиад – 60 государств. Во время Игр будут задействованы 3000 волонтеров, в том числе из регионов и зарубежных стран.

За награды крупных международных состязаний будут бороться около 2600 молодых спортсменов в возрасте от 17 до 28 лет, которые по регламенту FISU должны быть действующими студентами, аспирантами либо выпускниками предшествующего Универсиаде года. Для многих из этих атлетов именно алматинские Игры могут стать трамплином к олимпийскому пьедесталу, а значит, болельщики увидят в своем городе будущих звезд мирового спорта.



Продано больше 77 тысяч билетов

Об интересе болельщиков к предстоящей спортивной феерии красноречиво говорит статистика продаж билетов – на утро 16 января это 77 264 выкупленных зрительских мест. Однако пик продаж, уверяют организаторы, еще впереди – желание отложить покупку на последний момент не станет неожиданностью. Напомним, что реализация билетов стартовала вместе с отсчетом 100 дней до начала Универсиады. Билеты доступны в онлайн-продажах и в оффлайн-кассах. Ценовая политика весьма демократична – стоимость билетов на соревнования варьируется от 300 до 3500 тенге. А вот на церемонию открытия Игр все билеты уже распроданы. Места же на церемонию закрытия пока есть, однако билеты на эту дату также активно продаются.

Спрос на билеты определил предварительный рейтинг ТОП-3 самых востребованных видов спорта среди болельщиков. Как сообщили в госфонде «Дирекция по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней Универсиады в Алматы», тройку лидеров пока возглавляют хоккей с шайбой, шорт-трек и фигурное катание. На полуфинал и финал по хоккею с шайбой среди мужских команд продано уже свыше 80 процентов билетов. Не менее активно идет выкуп по групповым матчам и плейофф. На соревнования по шорт-треку распродано 70 процентов билетов, показатель в мужском и женском фигурном катании – более 60 процентов. Именно на показательные выступления в фигурном катании приходятся самые дорогие билеты – 3500 тенге. Средняя стоимость билетов по всей соревновательной программе – 600 тенге.

– Впервые в нашей стране в единой билетной системе в режиме реального времени продаются билеты на 117 соревнований, которые будут проходить на восьми объектах. С доступом к единой базе продаж работают сразу шесть билетных операторов, – отметил руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев. – Также предусмотрен розыгрыш призов по номеру билета, включая двухкомнатную квартиру.

В оргкомитете уточнили, что FISU приняла решение исключить из программы Универсиады-2017 соревнования по парному фигурному катанию. Билеты, приобретенные на данную дисциплину, можно сдать или обменять в официальных пунктах продажи – стоимость возвращается полностью. Разработана процедура возврата билетов, приобретенных на официальных сайтах продаж – almaty2017.com, fisuticket.com, kassir.kz. Для получения инструкции по возврату средств организаторы просят обращаться в службу технической поддержки сайтов. Зрители, купившие билеты на сайте официального билетного оператора Универсиады kassir.kz, могут получить дополнительную информацию по телефону 346-63-46.

Для комфорта болельщиков будет организован специальный общественный транспорт в виде шаттл-автобусов. За спецтрансфером будут закреплены точки сбора пассажиров, которых доставят прямиком к спортивным объектам. Пункты посадки уже утверждены – это остановочный комплекс по ул. Байтурсынова (между пр. Абая и ул. Сатпаева), автовокзал «Саяхат» (ул. Суюнбая, уг. пр. Райымбека) и железнодорожный вокзал

Алматы I.

Маршруты, следующие на «Алматы Арену» в дни церемоний открытия и закрытия Игр, будут курсировать от двух точек сбора – от Центрального стадиона и Казахстанско-Британского технического университета (ул. Толе би, 59).

Восемь объектов для 28-й

Медали XXVIII Всемирной зимней Универсиады будут разыграны в 12 видах спорта. Болельщиков ждут зрелищные состязания в таких дисциплинах, как биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, сноуборд, фристайл, фигурное катание, хоккей с шайбой, шорт-трек и керлинг. Алматинцы выступят во всех видах спорта, кроме биатлона и шорт-трека – всего 51 спортсмен от столицы Игр в составе казахстанской делегации.

Соревнования распределятся по восьми спортивным объектам, два из которых были построены специально к студенческим Играм – ледовый дворец «Алматы Арена» на 12 000 зрительских мест и спорткомплекс-трехтысячник «Халык Арена». Из ранее существовавших баз старты примут: высокогорный спортивный комплекс «Медеу», международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар», Дворец спорта и культуры имени Б. Шолака, комплекс лыжных и биатлонных стадионов «Алатау», спортивно-развлекательный комплекс «Табаган» и горнолыжный курорт «Шымбулак». На последнем, к слову, уже с 16 января приостановлена работа бугельного подъемника в связи с подготовкой полотна к соревнованиям. При этом, уточнили в администрации курорта, канатная дорога «Комби-2» и трассы Левого Талгара работают в штатном режиме. Полностью курорт приостановит работу для отдыхающих с 29 января.

Самые красочные события Универсиады – торжественные церемонии открытия и закрытия Игр, которые, несомненно, стоит увидеть вживую, – пройдут на «Алматы Арене». Всего в 700 метрах от нового суперсовременного комплекса построена первая в истории зимних универсиад Атлетическая деревня на 5000 мест общей площадью почти 24,5 гектара. Помимо атлетов, в деревне будут проживать международные волонтеры Универсиады из России, Украины, Южной Кореи, Китая, США и других стран. Атлетическая деревня состоит из 14 зданий и трех блоков обслуживания, расположенных буквой «U» – Universiade. Между 14-этажными жилыми зданиями расположен главный административный центр – операционной блок, в котором во время Игр будет располагаться офис организаторов FISU, столовая, рассчитанная на обслуживание 1000 человек, зона отдыха. Здесь же организован музей традиционных музыкальных инструментов с использованием интерактивных технологий.

Следуя философии студенческих Игр, после завершения Универсиады развитая спортивная инфраструктура станет наследием для жителей города. Атлетическая деревня переформируется в жилой комплекс, также будут доступны все спортивные сооружения. Впрочем, лед двух новых спортивных арен алматинцы обкатали еще задолго до старта. В том числе больше месяца на «Халык Арене» продолжался сезон бесплатных массовых катаний.

Как подчеркивают в оргкомитете Игр, все новые спортобъекты возведены с опережением графиков строительства на два-три месяца. Доля казахстанского содержания по сооружениям Универсиады составляет 60 процентов, а количество созданных рабочих мест превысило 4200 вакансий.

Культурная программа

На период Универсиады Алматы ожидает прибытия порядка 30 000 иностранных граждан, включая туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Гостей мегаполиса и его жителей Игры обещают впечатлить не только зрелищной спортивной, но и культурной программой, причем начнется она уже с 20 января. Долгожданному событию посвятят свои мероприятия алматинские театры, концертные залы, музеи и библиотеки, пройдут культурные тайм-ауты и на самих спортивных объектах. Самую обширную программу представят ГАТОБ имени Абая и Государственный академический русский театр драмы имени Лермонтова. Весь период Универсиады в театре традиционного искусства «Алатау» будет проходить этнофестиваль «Алатау алабында», где будут установлены павильоны, юрты, традиционные инсталляции. Здесь пройдут выставка ремесленников, ежедневные концерты традиционной музыки, также будет представлена национальная кухня. Включены в развлекательную часть также выставки и мастер-классы: «Дети объединяют мир», «Творчество объединяет мир», ретроспективная выставка и выставка пленэрных работ «Спорт объединяет мир» и «Мгновения Универсиады». Не останется в стороне от главной спортивной темы и Казгосцирк, который посвятит студенческим Играм специальную программу. Детальные анонсы по каждому из проектов можно будет найти на страницах «Вечерки».

Готовится к встрече с участниками и гостями студенческих Игр также гостиничный и ресторанный бизнес. Лучшие гостиницы, отели, хостелы, а также пункты общепита удостоены знака качества Recommended by Universiade 2017. Победители партнерской программы прошли добровольный экзамен и подтвердили соответствие международным стандартам. Самые предприимчивые предприниматели сферы общепита готовят к Играм спецпредложения по меню, где спортивная тематика будет отображена как в названиях блюд, так и в их внешнем виде. Гостям Универсиады будет представлен путеводитель по ресторанам с отрывными талонами с правом скидки на обслуживание от 7 до 30 процентов в зависимости от класса заведения. Знак отличия «Рекомендовано Универсиадой» получили более ста городских ресторанов, кафе, баров и кофеен. Рекомендованные заведения можно узнать по стилизованной шильде с названием проекта и общему оформлению, выдержанному в его тематике.

Марина ПЕСТРЯКОВА