Универсиада расправила крылья

Ледовый дворец «Алматы Арена» стал центром притяжения внимания всего мира

Ледовый дворец «Алматы Арена», где 29 января прошла торжественная церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады, стал центром притяжения внимания всего мира. Свыше одного миллиарда телезрителей смогли увидеть прямую трансляцию в 80 странах.

Официальный старт крупнейшему спортивному событию в истории независимого Казахстана дал Глава государства Нурсултан Назарбаев, поздравивший участников и зрителей. Присутствовал на церемонии открытия и аким Алматы Бауыржан Байбек.

– Казахстан приветствует всех спортсменов и болельщиков на нашей гостеприимной земле, – обратился Нурсултан Назарбаев к участникам и зрителям XXVIII Всемирной зимней Универсиады. – Ко дню открытия Универсиады мы шли более пяти лет. Этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик мегаполиса Алматы. На этом стадионе собрались посланники сотен ведущих вузов планеты. Мы уверены, что среди вас есть будущие олимпийцы, триумфаторы мировых первенств. Есть и те, кто свяжут карьеру с экономикой, политикой, бизнесом. С первых дней Независимости наша страна привержена идеалам единства, сотрудничества, устремленности в безопасное будущее. Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу толерантности, спокойствия и развития. Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ и с таким усердием строился этот ледовый дворец и другие объекты Игр.

Также Президент указал на то, что Универсиада-2017 стала своеобразным локомотивом развития спортивной инфраструктуры в городе. Студенческие игры, подчеркнул он, оставят казахстанцам богатое наследие.

– Алматы уже сейчас ставит безусловные рекорды. Здесь впервые в истории проведения зимних универсиад построена Атлетическая деревня, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев. – Мы проведем самые экономичные и компактные Игры. Инвестиции, вложенные в этот проект, пойдут на благо казахстанцев. Арены станут центрами притяжения для массового спорта. Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон с доступным социальным жильем для более 1700 алматинских семей. Универсиаду покажут 43 телеканала в 80 странах. Ее аудитория составит более одного миллиарда зрителей. Мы видим, что Универсиада расправила крылья и готова к историческому старту.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на уникальность места проведения Универсиады.

– Мы не случайно выдвинули именно Алматы для проведения этих Игр. Это город с 1000-летней историей, колыбель Независимости, где началась новая эпоха Казахстана. Это динамичный и современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Город молодых. Город студентов. Здесь находится треть вузов Казахстана, в которых обучается 137 тысяч студентов. Легендарный и всеми любимый каток «Медеу» обретет былую славу, вновь вдохнет атмосферу грандиозной борьбы. «Шымбулак» алмазом засияет в короне Заилийского Алатау. Универсиада станет гимном здоровому образу жизни. Ее эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации, – подытожил Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении Президент Казахстана выразил благодарность за поддержку в организации турнира всем, кто принимал участие в подготовке глобального праздника, в том числе трем тысячам волонтеров, а также Международной федерации студенческого спорта FISU и ее президенту Олегу Матыцину. Глава федерации в свою очередь также выступил с приветственным словом. В ходе официального приема почетный гость высоко оценил подготовку к Универсиаде-2017, отметив, что каждые Игры по-своему уникальны, но Алматы превзошел все ожидания.

– Позвольте мне выразить искреннюю благодарность от команды FISU всем тем, кто помог осуществить мечту и провести Универсиаду на казахской земле. Я говорю рахмет Президенту Нурсултану Назарбаеву, благодарю весь организационный комитет, а также всех тех, кто работает днем и ночью, – сказал Олег Матыцин.

Свои поздравления Алматы как столице столь значимого события международного масштаба передал через видеообращение президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он пожелал атлетам удачи и призвал вести честную борьбу за награды.

– Из моего личного опыта участия в Универсиаде я знаю, что чувствует каждый спортсмен до начала соревнований. Хочу пожелать всем спортсменам всего наилучшего, – сказал Томас Бах.



Ледовый двенадцатитысячный дворец алматинцы и гости мегаполиса, среди которых более 2000 участников соревнований, заполнили под завязку. По канонам спортивных мероприятий самого высокого уровня сценарий церемонии открытия до последнего момента держался в строжайшем секрете. Впрочем, накануне старта завесу тайны оргкомитет все же приоткрыл, заявив, что режиссерская задумка и ее воплощение – целиком made in Kazakhstan. В грандиозном шоу были задействованы исключительно казахстанские артисты, исполнители, хореографы, декораторы и техники. Это, подчеркивает руководство дирекции Универсиады, можно считать отдельным серьезным достижением проекта.

На протяжении более чем двух часов фееричная шоу-программа поражала зрителей своими масштабами и динамикой, вызывая чувство сопричастности к историческому событию. Форма лепестка центральная сцены «Алматы Арены» олицетворяла, по замыслу режиссеров, символ жизни, мудрости и любви. Программа с элементами театрализованного представления рассказала о важнейших этапах развития Казахстана – от древних времен до современности. Режиссерская идея вобрала в себя богатство культуры, силу духа населяющих страну народов, а также стремление подрастающего поколения к росту и развитию. Историческая зарисовка воплотила силу почтения традициям и обычаям. Роли батыров исполнили чемпионы турнира по қазақ күресi «Казахстан барысы», также была задействована каскадерская группа Nomad Stunts. На сцене зрители увидели огромное количество реквизита и декораций, пропитанных национальным духом.



Государственный флаг на арену спорткомплекса вынесли офицеры Национальной гвардии, а гимн республики прозвучал в живом исполнении детского хора лауреатов международных конкурсов. Под бурные овации зрителей прошел традиционный парад команд-участниц – главных героев долгожданного первенства. Болельщики гостеприимно встретили делегации из всех 57 стран, и особенно горячо, конечно же, – казахстанскую сборную. Трибуны взрывались от скандирования «Алға, Қазақстан!» – болельщики стоя рукоплескали в поддержку нашей команды, на правах хозяев Игр закрывавшей красочное шествие. Почетного права возглавить колонну и пронести государственное знамя был удостоен лыжник Даулет Рахимбаев. Наряду с казахстанской делегацией самые многочисленные студенческие сборные представили Россия, Китай, США и Канада. Стоит отдать должное музыкальному сопровождению парада – атлеты и зрители приветствовали друг друга под динамичные сеты казахстанских диджеев.

Гармонично синтезировали сценаристы с темой Универсиады еще одно не менее важное событие года – предстоящую международную выставку ЭКСПО-2017 в Астане. Лейтмотив и ключевые акценты декораций, реквизита и костюмов артистов опирались на умные технологии в сфере альтернативной энергетики. За считаные секунды выросшие на арене ветряные мельницы и главные символы столицы, электрокары, последние разработки в области световых технологий и роботы с инновационными гаджетами – все это одна из самых ярких частей церемонии.

Отдельная глава напомнила о том, что казахстанская земля подарила миру огромное количество талантливых музыкантов, исполнителей, художников, скульпторов и артистов театра. Своими великолепными голосами наполнили стадион оперная дива Зарина Алтынбаева и победитель завершившегося на днях этапа музыкального конкурса I Am a Singer в Китае Димаш Кудайбергенов.

С особой гордостью рассказал в презентации Казахстан о своем главном богатстве – единстве и согласии проживающих здесь народов. Представители многочисленных этносов продемонстрировали это лучшим образом – на языке танца. Завершила развлекательную часть церемонии открытия финальная песня, посвященная Универсиаде. Исполнили ее известные казахстанские артисты – Кайрат Нуртас, Ерболат Кудайберген, Алмас Кишкенбаев, Айгерим Калаубаева, Индира Едильбаева и Камшат Жолдыбаева.

После обращений официальных лиц на арену было вынесено знамя Международной федерации студенческого спорта. Почетная миссия была доверена нашим атлетам – Василию Подкорытову, Данияру Елеусинову, Адилету Давлумбаеву, Динаре Садвакасовой, Екатерине Айдовой и Мариан Урдабаевой. В стенах «Алматы Арены» прозвучал гимн FISU Gaudeamus. Клятву о честной борьбе от имени спортсменов принесла казахстанская фигуристка Айза Иманбек, обещание беспристрастного судейства от имени арбитров было дано Аскаром Валиевым.

Кульминацией беспрецедентного действа стал финальный этап эстафеты огня, преодолевшего путь в тысячи километров во всех 16 регионах страны. Частицами пламени, зарожденного отдельно в каждом из них, главную чашу зажгли почетные факелоносцы – призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Завершилась церемония открытия Всемирной зимней Универсиады грандиозным фейерверком.



Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Сергея ХОДАНОВА,

Павла МИХЕЕВА