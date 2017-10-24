Увидимся в столице

Победителем стал клуб «Алматы»

В спорткомплексе «Достык» завершился второй тур чемпионата страны по гандболу среди женских команд Суперлиги, по итогам которого победителем стал клуб «Алматы».

В заключительном, пятом матче хозяева площадки, алматинки, одолели победителей прошлого сезона «Кайсар-КАМ-КГУ» со счетом 24:23. Напряженная и нервная встреча оказалась зрелищной и непредсказуемой для болельщиков. В первом тайме гости владели преимуществом и оказались сильнее, но после перерыва подопечные Арсена Бердибекова сумели отыграться и выйти вперед. В итоге хозяева завершили второй тур без единого поражения.

– Мы очень довольны. Главное, победили своих конкурентов, мы этого очень хотели, так как в прошлом туре проиграли им. Будем теперь дальше стремиться к своей цели и побеждать в каждой игре. Должны выиграть этот сезон, – отметила капитан ГК «Алматы» Наталья Якуба.

Отметим, что в этом сезоне в Высшей лиге выступают 11, а в Суперлиге – 6 женских коллективов. Следующий тур чемпионата пройдет в декабре в столице Казахстана.

Азат АЛТЫБАЕВ