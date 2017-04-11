Уж цель близка

матчи отборочного турнира к чемпионату Европы – 2018 по футзалу

На паркете «Алматы Арена» в южной столице проходят матчи отборочного турнира к чемпионату Европы – 2018 по футзалу с участием сборных Дании, Македонии, Чехии и Казахстана.

Разыгрывается единственная прямая путевка на ЧЕ-2018, который состоится через год в Словении. С самого начала в алматинской группе определились лидеры: сборные Чехии и Казахстана. После двух игровых дней обе команды одержали по две победы. Чешская сборная взяла верх над командами Дании – 5:4 и Македонии – 7:3. А хозяева турнира, мастера футзала из Казахстана (главный тренер – Алесио), в первой игре победили македонцев – 3:0 (голы забили Лео, Серик Жаманкулов и Альберт Акбаликов – по одному), а затем разгромили датчан – 5:0 (авторы голов – Серик Жаманкулов, Лео, Михаил Першин, Дуглас и Динмухамед Сулейменов).

Сегодня состоится решающий матч за первое место, в котором сойдутся сборные Чехии и Казахстана.

Михаил ЧЕКУРОВ