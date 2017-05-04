В честь легенды футбола

Второй турнир в честь 76-летия легендарного футболиста «Кайрата» шестидесятых годов прошлого столетия Тимура Сегизбаева состоится 10–12 мая в г. Алматы

Организатором данных состязаний стало общественное объединение «Спортивный клуб ветеранов физкультуры и спорта Тимура Сегизбаева». Вот что рассказывает его председатель Батыр Аяжанулы:

– В прошлом году мы отметили 75-летие знаменитого игрока народной команды. Поэтому решили тогда провести состязания среди ветеранов, кому за пятьдесят. Восемь коллективов из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана оспаривали призы. Было много откликов и пожеланий. Сами участники того мероприятия высказались за то, чтобы данные состязания стали традиционными. И мы поддержали эту инициативу любителей футбола.

Общественное объединение имени Тимура Санжаровича Сегизбаева и наш стадион на ул. Гагарина, угол ул. Си Синхая, готовы к новому турниру. На этот раз число представителей государств увеличится. Кроме спортсменов вышеуказанных стран к нам в гости пожалуют еще и россияне во главе с вице-губернатором г. Томска.

Несмотря на свой преклонный возраст, соревнования обещает посетить, как и в прошлом году, сам любимец публики Тимур Санжарович Сегизбаев, который десять сезонов – с 1960 по 1971 годы радовал поклонников пятнистого мяча своими неординарными действиями на поле, красивыми голами.

Мы ждем всех любителей футбола на нашем стадионе 10, 11 и 12 апреля. Вход бесплатный.