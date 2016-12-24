В столицу за победой

ХК «Алматы» провел заключительные сдвоенные матчи выездной серии

ХК «Алматы» провел заключительные сдвоенные матчи выездной серии регулярного сезона чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги против астанинского ХК «Астана».

Алматинцы на этот раз гостили в столице и скрестили клюшки с аутсайдером чемпионата. В стартовой игре в середине первого периода гости открыли счет благодаря шайбе Владислава Елакова. В начале второго периода благодаря игре в большинстве алматинцы удвоили счет усилиями Александра Евграфова. Хозяева десять минут спустя ответили шайбой Есмухана Толепбергена. Но на этом их запал иссяк, и в дальнейшем полностью как игровым, так и территориальным преимуществом владели уже гости, что вылилось в три заброшенные шайбы в ворота хозяев. Авторами стали Владислав Елаков и дубль оформил разыгравшийся в последнее время недавний новичок команды Кирилл Елагин. Итоговый счет 1:5 – крупная победа ХК «Алматы».

Во второй встрече вновь гости открыли счет благодаря реализации численного преимущества в конце первого периода, автором шайбы стал новичок команды Константин Шепелев. Но хозяева во второй двадцатиминутке, выдержав стартовый натиск гостей, завладели игровым преимуществом и на исходе периода сравняли счет усилиями Алексея Киселева. В заключительном периоде обе команды имели равные шансы выйти вперед и одержать победу в этом матче, и преуспели в этом алматинцы, после того как хозяева заработали удаление и нападающий гостей Андрей Ловягин завершил усилия партнеров при игре в большинстве. Итоговый счет 1:2 – победа ХК «Алматы».

Таким образом, этими двумя играми алматинцы завершили свою выездную серию, длившуюся шесть матчей, где из 18 возможных очков они набрали восемь и в данный момент располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото предоставлено пресс-службой ХК «Астана»