В знак солидарности

Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал Исламиады

В Баку завершились четвертьфинальные баталии на Исламских играх солидарности 2017. В полуфинал вышли пять казахстанских боксеров.

В поединках 16 мая Куан Куатов (64) дважды отправил туркменского боксера Зуфара Сапарбаева в нокдаун, счет в этом бою 5:0 в пользу казахстанца.

Азат Махметов (52) вел свой четвертьфинальный бой с пакистанцем Суедом Мухаммадом Асифом до третьего раунда, затем соперник нашего боксера получил травму, и рефери остановил поединок – победа присуждена Ахметову ввиду явного преимущества.

Соперник Турсынбая Кулахмета (75) Махмуд Гаипов из Узбекистана также продержался до третьего раунда, после чего отказался от продолжения боя. Кулахмет стал пятым казахстанцем, вышедшим в полуфинал Исламских игр.

Накануне в 1/2 Иламиады вышли Султан Заурбек (60) и Илья Очкин (69). В следующем круге соревнований им придется противостоять непростым соперникам.

В полуфинале Куану Куатову будет противостоять узбекский боксер Алиер Нуралиев, Султану Заурбеку достался Джавид Чалабиев (Азербайджан), Азат Махметов встретится с Усамой Морджане из Алжира, Илья Очкин с азербайджанцем Тамерланом Абдуллаевым, а

Турсынбай Кулахмет – с камернцем Дьедонном Сеуи Нтсенгве.

Полуфиналы состоялись вчера поздно вечером.

Азат АЛТЫБАЕВ