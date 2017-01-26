Вернулись с победой

ХК «Алматы» провел очередные сдвоенные выездные встречи

22–23 января ХК «Алматы» провел очередные сдвоенные выездные встречи рамках второго этапа регулярного сезона чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги против одноименного астанинского ХК «Астана».

В первой встрече счет был открыт в середине второго периода, когда нападающий хозяев Артем Игнатенко оставил не у дел голкипера гостей Дениса Мотошина. Алматинцы уже шесть минут спустя восстановили равновесие благодаря шайбе Александра Евграфова. Затем полностью инициативой завладели гости, что и вылилось в две заброшенные шайбы в начале третьего периода в ворота хозяев. Сначала при игре в большинстве Кирилл Елагин вывел гостей вперед, а закрепил успех четыре минуты спустя Ильнар Мисбахов. Итоговый счет 1:3 – победа ХК «Алматы».

Во второй игре все события развернулись во втором периоде, когда зрители увидели сразу девять заброшенных шайб, причем семь из них влетели в ворота хозяев. Астанчане первыми открыли счет усилиями Данияра Саяна, а гости ответили четырьмя, авторами которых стали Владимир Шепелев, Сергей Егоров и дважды Владислав Елаков. Хозяева затем отквитали одну шайбу благодаря Есмухану Толепбергену, в противовес этому алматинцы ответили шайбами Виталия Тимошенко и дублем Максима Орлова. Заключительная двадцатиминутка стала формальностью, команды практически доигрывали встречу, лишь шайба нападающего хозяев Даулета Кенбаева подсластила горькую пилюлю поражения астанинцев. Итоговый счет 3:7 – крупная победа ХК «Алматы».

Таким образом, подопечные Александра Трофимова, набрав в этих играх максимальное количество очков, сократили отставание от идущего на пятом месте «Кулагера» до минимума.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото предсталено пресс-службой ХК «Астана»