Вновь на поле будет жарко!

В эти выходные на стадионе университета «Нархоз» пройдет футбольная лига среди дворовых команд в рамках программы «Спорттық Алматы».

Игры будут проходить среди всех желающих в двух возрастных категориях по олимпийской системе при поддержке компании «Мaxi чай». В первой лиге «А» сыграют ребята от 8 до 14 лет, а во второй лиге «Б» – от 15 и старше лет.

По регламенту в составе каждой команды не должно быть больше восьми игроков, шесть или пять из которых должны находиться на поле, включая вратаря. Заявки от команд принимаются бесплатно в этот же день перед стартом соревнования.

Данные турниры по футболу проводятся Управлением физической культуры и спорта города Алматы с целью привлечения молодежи и других возрастных категории жителей города к систематическим занятиям физкультурой и спортом и пропаганды футбола в городе как наиболее массовой и доступной формы укрепления здоровья.

Победители и призеры получат дипломы и медали соответствующих степеней, а также напитки от официального партнера – дворовой лиги «Мaxi чай».

Место: футбольное поле университета «Нархоз», ул. Жандосова, 55/3.

Время:

Лига «А» – 22 июля в 9.00.

Лига «Б» – 23 июля в 9.00.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

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Все на старт!

В Турксибском районе состоялся финальный турнир по волейболу среди школьников в рамках проекта «Спортивное лето – 2017».

Напряженная игра развернулась на базе школы № 85. По итогам соревнований первое место завоевали учащиеся школы № 76, второе – школа № 84, третье – гимназия № 44.

Победителям вручили грамоты соответствующих степеней и призы.

А между тем сегодня на стадионе «Авиатор» проходит турнир по футболу, посвященный Дню работников транспорта. В соревновании принимают участие сборные команды работников транспортных учреждений района.

Команды победителей и призеров ждут грамоты акима района.

Оба мероприятия нацелены на реализацию Послания Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», проекта «Туған жер» и пропаганду здорового образа жизни.

Сауле РАХМЕТОВА