Проигрывая со счетом 0:2, «Кайрат» сумел забить в ворота «Окжетпеса» три мяча и спас своего тренера от отставки

Кокшетауский клуб к фаворитам гонки не относится. Хотя по итогам прошлого года «синегорцы» попали в первую шестерку. И на старте нынешнего чемпионата подтвердили, что они не случайно заняли пятое итоговое место. Тому свидетельство – матч в Алматы. Подопечные В. Муханова изрядно испортили настроение поклонникам «народной команды», сведя матч вничью на 94-й минуте встречи. Тогда, как мы помним, арбитр встречи при счете 2:1 назначил пенальти в ворота хозяев. Волков восстановил равновесие и принес своей команде очко. Везло кокшетаусцам поначалу и во второй встрече. Сергей Струков дважды оставлял не у дел кайратовского голкипера и защитников. Первый гол его можно отнести к шедеврам футбольного искусства. Последовал прострел с фланга, и россиянин пяткой отправил мяч в сетку. Второй гол тоже получился на загляденье. Исполнил удар Струков мастерски, в дальний от вратаря угол. И за 15 минут до конца поединка казалось, что «синегорцы» инициативу не отдадут. Но капитан алматинцев Андрей Аршавин повел в очередную атаку партнеров и сам пушечным ударом вонзил мяч в сетку ворот Саши Стаменковича. Это вдохновило партнеров, алматинцы, тут же перехватив мяч, организовали новую атаку, и опять Аршавин нанес разящий удар, который парировал вратарь. Мяч заметался в штрафной площади. Его подхватил Ян Вороговский и откинул под удар Исаэлю. Бразилец пробил мощно и сравнял счет – 2:2. Успех погнал вперед алматинскую дружину. И через несколько минут очередная атака завершилась взятием ворот «Окжетпеса». На этот раз отличился Бауыржан Турысбек, вышедший на замену. Ассистировал ему с фланга Георгий Жуков, который также выполнил, как Аршавин, много черновой работы. Волевая победа, причем не первая в этом сезоне.

Напомним, что в этой встрече в составе «Кайрата» не принимали участия из-за травм Б. Исламхан, Ж. Маркович, Арсо, а также И. Куат, пропускавший игру из-за перебора желтых карточек.

Другие матчи тура: «Астана» – «Иртыш» – 2:0, Актобе» – «Тобол» – 1:3, «Тараз» – «Кайсар» – 2:1, «Атырау» – «Ордабасы» – 2:2, «Шахтер» – «Акжайык» – 1:0.

По-прежнему во главе турнирной таблицы «Астана» (27 очков). В опасной зоне – «Шахтер» (9) и «Актобе» (6 очков). «Кайрат» на третьей позиции. В его активе 22 очка.

Али НУСИПЖАНОВ