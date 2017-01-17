Волевые победы

ХК «Алматы» провел в родных стенах сдвоенные встречи второго этапа

В минувшие выходные ХК «Алматы» провел в родных стенах сдвоенные встречи второго этапа регулярного сезона чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги против павлодарского ХК «Ертiс».

В этом сезоне на первом этапе команды провели четыре встречи, в трех из которых победу одержали хоккеисты с берегов Иртыша. Поэтому алматинцам, чтобы перевести статистику личных встреч в свою пользу, нужно было набирать максимальное количество очков в противостоянии с павлодарцами.

Первую встречу алматинцы начали по-хозяйски и после первого периода благодаря шайбам Евгения Мошкарева и дублю Виталия Тимошенко крупно повели в счете. Второй период остался за гостями – вначале Алексей Репкин отквитал одну шайбу, а в конце второй двадцатиминутки экс-форвард астанинского «Барыса» Михаил Рахманов воспользовался нерасторопностью хозяев, сократив разрыв до минимума. В начале третьего периода вновь алматинцы ошиблись в обороне и позволили сопернику сравнять счет, автором шайбы стал нападающий гостей Владимир Гребенщиков. Но четыре минуты спустя хозяева вновь вышли вперед благодаря шайбе Евгения Мошкарева, оформившего в этой встрече дубль. Последние десять минут прошли с обилием силовых приемов и грубой игры, приведших к многочисленным удалениям. Казалось, что три очка в кармане у алматинцев, но павлодарцы сумели перевести игру в овертайм благодаря шайбе Дениса Клемешова. В дополнительном периоде, к радости болельщиков, «горожане» вырвали победу в этом хоккейном триллере – решаюшую шайбу забросил нападающий первого звена Михаил Климчук. Итоговый счет – 5:4 в пользу ХК «Алматы».

Во второй игре счет открыли гости усилиями Дениса Клемешова, но к концу первого периода хозяева ответили сразу тремя шайбами, авторами которых стали Александр Евграфов, Ильнар Мизбахов и Владислав Елаков. Во второй двадцатиминутке павлодарцы сократили разрыв до минимума благодаря шайбе Евгения Мазунина, а в начале третьего периода и вовсе сравняли счет. Победителя матча вновь, как и днем ранее, определяли в овертайме, где «горожане» снова вырвали победу усилиями Сергея Егорова. Итоговый счет – 4:3, волевая победа ХК «Алматы».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ