«Волки» начинают сезон охоты

Церемония взвешивания боксеров Astana Arlans и Uzbek Tigers

В Талдыкоргане прошла церемония взвешивания боксеров Astana Arlans и Uzbek Tigers перед очной встречей команд в рамках седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB).

По итогам взвешивания все спортсмены уложились в заявленный вес.

В весовой категории до 52 килограммов новый капитан Astana Arlans, чемпион Азии 2016 года и участник Олимпиады-2016 Олжас Саттыбаев встретится с молодым узбекским боксером Аброржоном Кодировым.

В весе до 60 килограммов серебряного призера чемпионата Азии-2015 Закира Сафиуллина ждет непростой поединок против призера чемпионатов мира и Олимпийских игр Муроджона Ахмадалиева.

В категории до 69 килограммов наставник «волков» Нурлан Акурпеков выставил лучшего боксера Азии 2016 года по версии WSB Асланбека Шымбергенова. Его соперником стал серебряный призер Олимпиады-2016 года Шахрам Гиясов.

В тяжелых весах Нурдаулету Жарманову (до 81 килограмма) предстоит сразиться с еще одним олимпийским призером из Узбекистана Бектимиром Меликузиевым. А в весе свыше 91 килограмма Камшыбек Конкабаев проверит на прочность Баходира Жалолова.

Добавим, что в прошлом сезоне казахстанская и узбекская команды дважды встречались друг с другом. В Ташкенте «тигры» победили со счетом 4:1, а в ответной встрече в Казахстане «волки» взяли реванш с аналогичным счетом.

Встреча между Astana Arlans и Uzbek Tigers состоится сегодня во дворце спорта «Жастар». Начало боев в 18.00 по времени Астаны.