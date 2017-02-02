Волонтёр всегда готов

Помимо спортсменов героями Универсиады по праву можно назвать 3000 казахстанских и иностранных волонтеров

Помимо спортсменов героями Универсиады по праву можно назвать 3000 казахстанских и иностранных волонтеров, посвятивших себя бескорыстной помощи в проведении Игр. «Вечерка» рассказывает, что движет не только студентами, но и пенсионерами, готовыми сутками работать бесплатно и даже прилететь с другого континента.

Люди в зеленых куртках – главная опора, дух и энергия алматинской Универсиады. Даже безукоризненной работы одного лишь оргкомитета было бы недостаточно для того, чтобы подготовить и провести старт на должном уровне. Целая армия добровольцев, остающаяся за кадром, работает бесплатно с утра до вечера. За свой труд волонтеры получают нечто более ценное – новые впечатления, знакомства, опыт и, конечно, энергию спорта.

Лора Лоудон (США):

«Таких условий для волонтеров я нигде не встречала»

Набор добровольцев, готовых безвозмездно помочь столице Игр, продолжался несколько месяцев. Миссия волонтера почетная, интересная, но и весьма ответственная, а потому одним лишь желанием в эти ряды не попасть. Кастинг для кандидатов проходил в два этапа – анкетирование и собеседование. Большую часть новобранцев апробировали в преддверии Универсиады на тестовых соревнованиях по самым разным видам спорта. Готовность волонтеров была важна не меньше результатов теста объектов и работы спецслужб. Впрочем, для иностранных пенсионеров, почетных серебряных волонтеров, условия отбора были смягчены – такая редкость на вес золота в любой стране.

70-летняя Лора Лоудон из тех добровольцев, кого смело можно назвать отдельной гордостью Универсиады-2017. желание стать частью волонтерского движения накрыло с головой Лору уже в пожилом возрасте. Затянуло так, что через три года из далекой Аризоны захотелось приехать даже на алматинскую Универсиаду. Помогать на старте такого уровня пенсионерке еще не доводилось.

– Все началось в 2014 году с чемпионата мира по дзюдо в Челябинске, причем в Россию я не возвращалась лет 20. Живя в Америке, о волонтерстве я не знала практически ничего. А тут, навестив маму, случайно увидела баннеры и узнала, что идет набор волонтеров. Подумала: а почему бы не попробовать? – рассказывает «Вечерке» Лора Лоудон. – До старта оставалось дней десять. Я позвонила организаторам, они назначили мне встречу и сразу же по итогам интервью включили в списки. На тот момент мне было 68, для России волонтер такого возраста – редкость. Приняли меня с радостью и тут же назначили атташе французской сборной. Заменяла команде, что называется, и маму, и папу. Когда проигрывали – и слезы утрешь, и к груди прижмешь. Всякое бывало. За Россию я, безусловно, болела, но за Францию больше. Все-таки свои, родные. Переживала так, будто сама на ковер выходила. Расставаться было нелегко – сдружились за время соревнований, а с кем-то до сих пор по Интернету общаемся. На следующий год удача снова улыбнулась, и меня приняли волонтером на очередной чемпионат мира – теперь уже по таеквондо.

Позже, вспоминает госпожа Лоудон, было волонтерство на первенстве планеты по водным видам спорта, но самые фантастические впечатления оставил чемпионат мира по зимнему плаванию в Тюмени.

– После такого жаркого климата, как у нас, на границе с Мексикой, возвращаться в суровую русскую зиму, конечно, было страшно, – продолжает пенсионерка. – Все-таки возраст, здоровье уже не то. Но моя волонтерская страсть победила. То, что увидела на этом заплыве моржей, перекрыло даже сложности с акклиматизацией. В реке Туре прорубили бассейн на десять дорожек, температура воды всего +2, +4 градуса. Самое интересное, что по своей комплекции эти пловцы не подтянутые и мускулистые, какими мы привыкли видеть атлетов, а напротив, я бы сказала, пухлые. Кожа у них перламутрово-розоватая и будто подсвечивается изнутри – это надо видеть. Возраст тоже необычный – в основном за 50 лет. Самый старший морж представлял Финляндию, ему 91 год, двум россиянкам – 75 и 78 лет. Работала я там с прессой, а потому и сама проводила интервью дотошно выспрашивала: что заставляет их лезть в ледяную воду. Сама я все же не решилась, – тем более после вечного лета с температурой +40, +50. Дома я другими способами поддерживаю физическую форму – плаваю минимум пять раз в неделю, играю в сквош и настольный теннис. Недавно научилась играть в бридж – будет чем заняться на старости лет.

На вопрос о знании языков, что в требованиях к волонтерам на первом месте, Лора Лоудон отвечает емко: «Точно не потеряюсь в Восточной Европе». Такому перечню позавидует любой молодой полиглот: английский, польский, чешский, словацкий, болгарский и немецкий. В Алматы гостья из США была больше 40 лет назад, о проведении здесь Универсиады женщина узнала из Интернета. Приехала она только за пять дней до церемонии открытия Игр и сразу же приступила к своим обязанностям, а заключаются они в работе со СМИ. Где помочь с переводом в интервью, где – с регистрацией прессы при входе на спортобъекты. Город посмотреть пенсионерка еще не успела – на Играх ее помощь нужна каждый день. Зато может уже сейчас сказать, что впечатления от уровня организации превзошли все ожидания.

– Таких потрясающих условий для волонтеров я нигде не встречала. Жилищные – в первую очередь. Комнаты нам выделили замечательные, со всеми удобствами. За питание – отдельное пять с плюсом, – подчеркнула гостья. – Мы здесь как одна большая семья – все очень дружелюбные, улыбаются, стараются помочь. На любом проекте культуре и гостеприимству уделяют внимание, но Алматы поразил неповторимой открытостью. Здесь поистине заряжающая атмосфера. Молодые спортсмены – это моя стихия, я всю жизнь с молодежью работала.

Лично мне такой опыт дает настолько мощный заряд энергии, что хватает его как минимум на полгода. Здесь заводятся новые знакомства, которые могут перерасти в крепкую дружбу. Тем же, кто уже в рядах добровольцев, пожелаю одно – не останавливаться на достигнутом.

Майкл Хилл (Канада):

«Я хотел увидеть «Алматы Арену»

Однако титул самого возрастного волонтера Универсиады-2017 – принадлежит уроженцу Великобритании 78-летнему Майклу Хиллу. Можно сказать, что нынешние Игры проходят на его второй родине – пенсионер живет в Казахстане уже больше 15 лет, и большую часть этого времени именно в Алматы. Долгие годы мистер Хилл жил в Канаде, где, признается наш герой, о самом мегаполисе и Казахстане в целом знают не так много, как ему бы хотелось. Рассказать и показать нашу страну через Универсиаду влюбленный в Алматы Майкл Хилл считает за честь – уже отправил заокеанским друзьям несколько фотографий с церемонии открытия и соревнований.

– Универсиада – это огромное событие для всего Казахстана. Я хотел увидеть «Алматы Арену» да и вообще весь проект. Когда наткнулся на рекламу о наборе волонтеров, сразу же решил подать заявку, хотя в жизни ничем подобным не занимался, – рассказал господин Хилл. – Сильно переживал, что из-за возраста меня не выберут, да и опыт ведь нулевой. Ну, думаю, годы мои все-таки немного смутили оргкомитет. Да и к тому же перенес операцию на коленные суставы, есть проблемы с бедром, но, по сути, мне это не мешает. Очень благодарен, что мне дали шанс показать себя. Закреплен я за работой с результатами соревнований, которые проходят на базе «Шымбулак». На лыжах, кстати, я катаюсь до сих пор, хоть и намного медленнее, чем мог позволить себе раньше. Обожаю ходить в горы, театры и вообще люблю Алматы – отличный город. Возвращаться в Канаду не хочется – слишком уж там зимы суровые, а местный климат нам с супругой очень нравится – он весьма редкий.

Для аксакала Майкла, как говорят его молодые напарники по команде, в волонтерской работе «все в кайф». Тяжело было разве что приучить себя к напряженному графику и ранним подъемам. А самым большим плюсом работы в штабе ветеран считает возможность в любой момент пообщаться с иностранцами, молодыми людьми, помогающими почувствовать себя их ровесником.

– Не знаю, чем я думал раньше. Давно бы уже открыл для себя и других пенсионеров эту волшебную «таблетку». Не повторяйте моих ошибок, не тяните время, – смеется Майкл Хилл. – После Универсиады я бы очень хотел продолжить опыт и поучаствовать в проведении других соревнований. Новую возможность буду ждать с нетерпением.

Марина ПЕСТРЯКОВА