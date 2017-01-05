Волонтёры готовы

Завершился конкурсный отбор волонтеров

Завершился конкурсный отбор волонтеров для участия в подготовке и проведении ХХVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года.

Основной этап набора волонтеров стартовал 27 сентября в Алматы. Заявки принимались как в форме письменных анкет, так и через сайт Универсиады. Всего было подано 14 165 заявок, из которых большинство поступило от алматинцев (от студентов, обучающихся в г. Алматы, 9303 заявки). Большое количество заявок поступило и от наших соседей – количество россиян, желающих стать волонтерами Универсиады-2017, составило 3594 человека. Заявки также поступали из других регионов Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья – Италии, Канады, США, Китая, Ливана, Великобритании, Гонконга, Украины, Молдавии, Узбекистана и других стран.

Для привлечения волонтеров были заключены меморандумы о сотрудничестве с 15 вузами, проведены презентации волонтерской программы в 27 учебных заведениях г. Алматы, по результатам которых 96% слушателей выразили желание вступить в ряды волонтеров Универсиады-2017.

На сегодняшний день выбрано 150 координаторов-волонтеров, которые прошли соответствующее обучение – тренинги, лекции и квесты на спортивных объектах. Следующим этапом станут заключение с ними соглашений и выдача им экипировки. Во время работы волонтеры будут обеспечены питанием, бесплатным проездом на транспорте и мобильной связью.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото пресс-службы дирекции Универсиады-2017