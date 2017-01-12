Вояж за ничьей

В начале этой недели ХК «Алматы» провел сдвоенные гостевые встречи

В начале этой недели ХК «Алматы» провел сдвоенные гостевые встречи второго этапа регулярного сезона чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги против петропавловского ХК «Кулагер».

После двухнедельного перерыва возобновился чемпионат страны и стартовал второй этап, в котором команды проведут лишь одну серию сдвоенных матчей. На первом этапе обе команды одержали равное количество побед, причем победа сопутствовала обоим коллективам в домашних встречах. И вот теперь их очередное противостояние состоялось на льду «скакунов».

В первой встрече исход был предрешен в конце первого периода, когда гости забросили единственную победную шайбу в этой игре. Хозяева, заработав удаление, остались в меньшинстве, и «спецбригада» гостей сполна этим воспользовалась – нападающий первого звена Кирилл Елагин с близкого расстояния расстрелял ворота петропавловцев. Хозяева пытались изменить исход встречи в заключительной двадцатиминутке, но их усилия на нет свел голкипер гостей Денис Мотошин. Итоговый счет 0:1 – победа ХК «Алматы».

Вторую игру гости, воодушевленные успехом в первой встрече, начали резво и к середине первого периода повели с разницей в две шайбы благодаря Сергею Егорову и Владимиру Шепелеву. Затем хозяева, заработав большинство, сократили разрыв в счете до одной шайбы усилиями Егора Шастина. Второй период остался за «скакунами». Вначале Евгений Чемерилов сравнял счет, а десять минут спустя Илья Ахметов вывел хозяев вперед. Не успели зрители порадоваться заброшенной шайбе своих любимцев, как «горожане» восстановили статус-кво усилиями Максима Орлова. Развязка матча наступила к середине заключительной двадцатиминутки, когда хозяева при игре в большинстве вырвали победу благодаря Александру Полякову. Итоговый счет 4:3 – победа ХК «Кулагер».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ