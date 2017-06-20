Все бегут, и я бегу

«Вечерка» продолжает гид по спортивным школам и секциям города, открытым для всех

«Вечерка» продолжает гид по спортивным школам и секциям города, открытым для всех. Бесплатный беговой клуб Nike + Almaty поможет прийти к первым победам над ленью и вредными привычками.

Социальный проект известной спортивной марки, существующий сегодня уже более чем в 50 городах мира, поднял с диванов уже не одну сотню алматинцев. Два года назад беговой клуб Nike + Almaty впервые анонсировал в соцсетях бесплатные общественные тренировки, открытые абсолютно для всех. Люди по сей день приходят самые разные – с разными целями.

– Чтобы заниматься систематически, не забрасывая тренировки, за них необязательно платить, хотя принято считать, что именно это зачастую и мотивирует человека. Оплатите лучше стартовый взнос на одно из соревнований – так появится цель, и вы не отойдете от плана. На подсознательном уровне придет побуждение к действию – начнете раньше просыпаться, а после работы пойдете на стадион, – говорит тренер бегового клуба Nike + Almaty Сергей Садовниченко. – Новичкам намного эффективнее и просто интереснее заниматься в команде. Даже опытным любителям порой тяжело зашнуровать кроссовки и отправиться на одиночную тренировку. Для начинающих пробежки «сам на сам» – это большой соблазн остановиться раньше времени, не выполнить спецупражнения, которые очень важны. В команде время и километры пролетают практически незаметно. Главное – не навредить. Это ключевой принцип любительского спорта, который, разумеется, стоит на первом месте и для нас. Мы стремимся не к рекордам, а к лучшей версии себя и просто к укреплению здоровья. Все должно быть постепенно, в удовольствие и на пользу организму. Только это будет залогом успеха.

На этих трех китах, говорит куратор алматинского филиала, и построен тренировочный план. У начинающей и продолжающей групп – своя программа, отличающаяся по степени нагрузки. Если это ускорения, задания выглядят как «3х30 метров» и «3х100 метров» соответственно. Более опытным бегунам, настроенным уже покорить 42,2 км либо полумарафон, дают еще домашнее задание – работу на объемы.

– Клуб открыт круглый год, в любую погоду. Мы считаем, что для бега нет плохой погоды – есть неудачно подобранная экипировка, а разбираться в ней поможем мы, – добавляет Сергей Садовниченко. – Никаких возрастных ограничений у нас нет. Приходят и пенсионеры – категория 60+, кто-то приводит детей. Один из наших учеников занимался вместе со своим 10-летним сыном, страдающим аутизмом. Перед тем как приступать, мы рекомендуем пройти медобследование хотя бы сердечно-сосудистой системы. О наличии проблем, травм тренер должен знать – это поможет выстроить грамотный подход к занятиям.

Расписание времени и места тренировок штабу удалось сделать максимально комфортным для учеников и оптимальным для самого плана. Члены клуба и все, кто хочет к ним присоединиться, встречаются каждые вторник, четверг и субботу. Тренировочными локациями стали терренкур, стадион ЦСКА и Парк Первого Президента.

– В клубе десятидневный тренировочный цикл, в котором постепенно повышаются нагрузки. И мы не просто бегаем, но еще и укрепляем опорно-двигательный аппарат. А он развивается медленнее функциональных систем организма. Если просто увеличивать объем без работы над укреплением мышц и связок, можно получить травму, – подчеркивает тренер. – Любим включать эстафеты – это эффективно и весело. Длится одно занятие в среднем 1,5–2 часа. Маршрут, дистанцию и общий план на каждую предстоящую тренировку можно увидеть в нашей группе Nike + Almaty в соцсети Facebook.

Под спортивный календарь клуб хоть и не заточен, но время от времени его ученики поднимаются на пьедестал городских любительских соревнований. Похоже, что скоро в их числе окажутся и велогонки. Недавно при клубе появилась велосипедная группа «Педали ярости», которая также открыта для всех.

Расписание клуба:

вторник и четверг – 19.00, сбор в магазине Nike в ТРЦ Dostyk Plaza;

суббота – 9.00, сбор в магазине Nike в ТРЦ Mega Alma-Ata.

Контакты: +7-775-174-33-77.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото из архива клуба