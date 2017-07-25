Все дальше от золота

«Кайрат», сыграв вничью

«Кайрат», сыграв вничью (1:1) на своем поле с «Атырау», практически выбыл из борьбы за чемпионство.

Отставание от «Астаны» до отчетного 21-го тура составляло пять очков. И надежда, что алматинцы смогут догнать столичных футболистов, жила. Но последние события в клубе, видимо, сломали коллектив психологически. Шквал критических стрел, полетевших в их сторону после поражения в Лиге Европы от албанского «Скендербеу» (1:1 и 0:2), отставка главного тренера Кахабера Цхададзе, плюс перелеты, плотный график игр надломили футболистов как морально, так и физически. Они с первых минут вышли на игру с атыраусцами неготовыми. В дебюте встречи это чувствовалось по неточным передачам. Поперек и назад они получались. А вот вперед каждый второй выпад прерывался защитниками. Один только Андрей Аршавин пытался что-то сотворить. И он нанес три удара за полтайма. Правда, в створ не попал, но заставил поволноваться оборонительные редуты гостей. Потом его заменили из-за травмы.

Соперники в первом тайме вообще не помышляли об атаке. Отдельные забросы мяча в штрафную площадь хозяев становились легкой добычей вратаря Владимира Плотникова. Кайратовцы же пытались прорваться к воротам через центр, где на ударной позиции был Жерар Гоу. В одном из таких моментов ивуариец головой нанес удар и попал мячом защитнику в руки. Судья указал на «точку». И штатный пенальтист Бауыржан Исламхан не смог переиграть кипера нефтяников Андрея Пасеченко. После этого игра у капитана совсем разладилась. Каждая вторая его передача была неточной. Чаще других они с Исаэлем теряли мячи в безобидной ситуации. Непонятна была позиция исполняющего обязанности главного тренера команды Сергея Лобадовского, который так и не отправил отдыхать «отбывавших номер» в этот день на поле футболистов. Если не считать вынужденную замену Аршавина. Вышедший Бауыржан Турысбек тоже попал в число неудачников. Много ошибался. Во второй половине встречи ушел с поля ничем не проявивший себя Михаил Бакаев. Вместо него в опорную зону вышел Георгий Жуков. Но и «полководец», как его зовут, ничем не смог помочь. И эта беззубая игра в атаке, и разгильдяйство в обороне привели к пропущенному голу. Предраг Сикимович расстреливал ворота Плотникова с пяти метров. Никто ему не мешал. Где, спрашивается, были центральные защитники? Однако трибуны гнали вперед хозяев. Навал алматинцев привел все-таки к взятию ворот Пасеченко. Подал с углового флажка Исламхан. Его тезка Бауыржан Турысбек оказался расторопнее других в штрафной площади соперников и переправил мяч в сетку ворот – 1:1, тем самым заставив болельщиков забыть свои предыдущие ошибки на поле. На большее алматинцев не хватило. А его основной соперник в борьбе за чемпионство «Астана» днем раньше одолела «Тобол» – 2:0 и теперь опережает народную команду на 7 очков. Хуже того, сократилось отставание «Ордабасы» на три балла. Южане в отчетном туре переиграли «Акжайык» в гостях – 2:1 и попытаются навязать борьбу «Кайрату» за серебряные награды. Постараются попасть в зону еврокубков «Тобол» и «Иртыш», у которых в активе по 31 очку. И они вряд ли составят конкуренцию трем лидерам за медали чемпионата.

Павлодарцы, похоже, как и «Кайрат», не оправились от поражения в Лиге Европы от сербской «Црвены Звезды» (1:1 и 0:2). Они дома уступили «Шахтеру» – 1:2. В других матчах зафиксированы следующие результаты: «Актобе» – «Кайсар» – 1:1, «Окжетпес» – «Тараз» – 0:1.

Вторая шестерка команд, можно сказать, не обезопасила себя от вылета в первый дивизион. А «Окжетпес» и «Атырау» (у них по 18 очков), «Актобе» (17) и «Акжайык» (15) продолжают оставаться в опасной зоне. Напомним, что стан сильнейших покидает два клуба, а команда, занявшая 10-е место, проводит дополнительный матч с третьим коллективом Первой лиги.

Командам Премьер-лиги остается сыграть во втором круге по одной игре. На этой неделе «Кайрат» отправляется в гости в город Актобе. Затем начнется третий круг, который пройдет по системе Бергера.

Али НУСИПЖАНОВ