Все на старты

В Алматы стартовали апрельские соревнования среди школьников

Первыми эти соревнования начали учащиеся 5–8 классов школ Ауэзовского района. В рамках городской программы «Спорттық Алматы» игры проходят по четырем видам спорта, таким как асық ату, баскетбол, мини-футбол и перетягивание каната среди учеников.

По словам учителей школ района, такие мероприятия дают хорошую возможность раскрыть свои способности подрастающему поколению и делают все необходимое для их развития. К примеру, в гимназии № 27 в соревнованиях приняли участие более 220 учеников.

Их преподаватели привлекают учеников к регулярным активным занятиям физической культурой и спортом, стараются раскрывать их таланты, направлять по соответствующим секциям для повышения мастерства и дальнейшего развития.

В частности, в этом году школа заняла первое место по легкой атлетике, второе место по баскетболу среди районов города Алматы. Также девочки и мальчики завоевали золото по гандболу в городском турнире, заняли третье место по волейболу. Хотелось бы отметить нашу именитую спортсменку Веронику Сдержикову, которая является чемпионкой международных соревнований среди юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина.

Более того, в этой школе на бесплатной основе проводятся различные тренировки, имеется множество секций.

Спортивная программа «Спорттық Алматы» проводит такого рода соревнования уже второй раз. Первые состязания проводились осенью прошлого года.

Абай КЕЛЕСОВ