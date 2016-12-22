Всегда на месте

Легенды спорта

Легендарный кайратовский вратарь 70-80-х годов прошлого столетия, а ныне директор СДЮШОР № 4 Куралбек Ордабаев в честь 25-летия Независимости РК награжден орденом «Құрмет».

Он 12 лет защищал ворота народной команды. Уже в своем первом сезоне за главную дружину республики смог отличиться, завоевав международный кубок железнодорожников. Болельщики со стажем помнят тот памятный финальный матч с бухарестским «Рапидом» – 1:0. Куралбек Ордабаев сумел отразить несколько опасных ударов нападающих румынской команды. До сих пор в документальных хрониках мы видим, как молодой голкипер казахстанской команды с кубком в руках делает круг почета по беговой дорожке центрального стадиона.

Именно благодаря его уверенной игре «Кайрат» добывал авторитет и во внутреннем чемпионате Советского Союза. Вспоминается сезон 1973 года, когда согласно регламенту соревнований при ничейном результате пробивались пенальти. И выигрывала та команда, которая лучше исполняла 11-метровые удары. Победителям этой серии начислялись очки. Куралбек Ордабаев прослыл тогда лучшим вратарем по отражению пенальти. За сезон он смог принести 13 драгоценных очков своему клубу. Это ровно столько, сколько заработали кайратовцы во втором круге. Были и другие памятные матчи в составе легендарной команды. Всего их в активе Куралбека Досжановича более двухсот. Им восхищались все, кто был неравнодушен к футболу. Он намертво брал мячи, уверенно хозяйничал в «воздухе». Не случайно Ордабаева по версии журналистов и болельщиков назвали в Казахстане лучшим стражем ворот ХХ века.

После окончания футбольной карьеры легендарный вратарь работал в родной команде начальником, директором, президентом Футбольной ассоциации Республики Казахстан. Он, как Тимур Сегизбаев, Михаил Гурман и другие специалисты игры № 1, был первым, кто на заре суверенитета организовывал чемпионат РК и другие состязания, готовил сборную независимой страны к баталиям на международной арене. И даже в одно время незаслуженно подвергся критике. Но он как настоящий боец не сломался, не струсил. И жизнь в дальнейшем подтвердила его правоту. Ордабаев самоотверженным трудом вернул доверие спорт­сменов, вернул свой авторитет. Вот уже на протяжении восьми лет он небезуспешно возглавляет алматинскую СДЮШОР № 4. Среди воспитанников школы есть чемпионы Казахстана по дзюдо.

После получения им награды мы поздравили Куралбека Досжановича с этим событием. В ответ он сказал:

– Спасибо Президенту страны и правительству за высокую оценку моего скромного труда. Награда обязывает меня ко многому. Она дает мне стимул к дальнейшей работе. Не пожалею ни сил, ни опыта во имя развития спорта в нашей стране.

Алим АНАПЬЯНОВ