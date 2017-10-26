Второй лишний

«Кайрат А» не сыграет переходный матч

Алматинские футболисты, выступающие в Первой лиге, заняли третье место и по регламенту должны были играть переходный матч с 10-й командой Премьер-лиги. Однако руководство клуба решило, что резервисты основного состава бороться за выход в стан сильнейших не будут.

И это понятно. Очень большая роскошь держать в Премьер-лиге две команды из одного клуба. Вместо них переходный матч сыграет команда «Махтаарал» (Шымкент), которая завершает сезон на четвертом месте вне зависимости от результата последней встречи с земляками из команды «Кыран». А малые золотые медали в Первой лиге и вместе с ними путевку в Премьер-лигу завоевал ФК «Жетысу» (Талдыкорган). Победитель набрал в 24 играх 62 очка. У семиреченцев (главный тренер – Дмитрий Огай) меньше всех потерь. Они два матча свели вничью и в двух потерпели поражения. Вторую путевку в стан сильнейших завоевала команда из Петропавловска «Кызыл-Жар СК» (главный тренер – Владимир Фомичев), имеющая в активе на данный момент 43 очка. Им предстоит еще одна игра 29 октября с «Экибастузом».

Вот что сказал по телефону главный тренер североказахстанцев Владимир Фомичев:

– Девять команд в Первой лиге, это очень мало. Но правильно составленный регламент (игры проходили в три круга) позволил командам провести по 24 матча. Еще кубковые встречи. Это уже плюс. Но, думаю, увеличение команд второго дивизиона просто необходимо. Это позволит увеличить и Премьер-лигу, что поднимет интерес к футболу, выявит больше игроков, которые способны защищать честь страны на международных соревнованиях.

Абай ИЛЬЯСОВ