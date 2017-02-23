Вышли на корт

В этом году исполняется 10 лет со дня образования академии тенниса «Максат»

За это время академия тенниса «Максат» выросла в большую спортивную структуру. Функционирует в общей сложности 13 кортов с покрытием «хард» и «грунт», множество различных фитнес-залов. Все это сделано для того, чтобы большой теннис стал массовым видом спорта. Сейчас на кортах занимаются более 400 детей, и это только теннисом. Есть еще художественная гимнастика, йога и другие секции, в том числе для взрослых. При этом академия тенниса продолжает расширяться, строит новые корты, развивает молодой азиатский вид спорта – софт-теннис, организовывает «теннисные каникулы» для детей за рубежом.

Уроки теннисного мастерства дают живая легенда узбекского тенниса Олег Огородов, американский теннисист экстра-класса Марк Кейл (входил в первую сотню мирового рейтинга). Много сил руководство академии тратит также на популяризацию тенниса и среди любителей. В последние несколько лет на кортах этой спортивной организации проводятся многочисленные турниры для теннисистов всех возрастов. Это «блицвоскресные» турниры и крупные соревнования республиканского масштаба. В том числе первый и пока единственный республиканский турнир среди любительских клубов.

Вот и сейчас в рамках празднования своего юбилея академия тенниса проводит очередной любительский турнир – «Битва возрастов – день рождения академии». Среди призеров немало максатовцев, которые ныне являются гордостью и визитной карточкой академии. В списке чемпионов – сестры Арыстанбековы, Еркежан и Асылжан, Даниил Фелькер и Виталий Сердюк.

Адиль МИРАСОВ