Вызов ультра

Алматинцев ждут на старте III международного забега Home Credit Tengri Ultra Trail – 2017

Общественное объединение «Экстремальная атлетика» приглашает горожан к участию в своем главном бездорожном старте года – забеге Tengri Ultra Trail – 2017. Состоится он 7 мая в урочище Тамгалы-Тас, на побережье реки Или. Любителям трейлраннинга вновь доступен выбор одной из трех дистанций, предназначенных для участников с разным уровнем физподготовки, – 15, 35 и 70 км. Принять участие в масштабном спортивном событии, входящем в азиатскую серию ультрамарафонов Asia Trail Masters, могут все желающие старше 18 лет.

Ежегодно Tengri Ultra Trail гордится двукратным приростом участников, которым наскучил городской шоссейный бег. На нынешний старт ожидается приезд более чем 1000 трейлраннеров и 500–600 болельщиков. Сразу в 10 раз возросло число тех, кто бросит себе вызов на ультрамарафоне в 70 км.

– В этом году главный проект «Экстремальной атлетики» стал частью Международной ассоциации трейлраннинга, объединяющей все забеги по бездорожью в мире, – говорит директор ультрамарафона Тимур Артюхин. – Отныне Tengri является и одним из квалификационных соревнований чемпионата мира по трейлраннингу, ежегодно проходящего во Франции. Эта новость привлекла на регистрацию около 300 иностранных спортсменов. Целенаправленно ради участия в гонке приедут атлеты из США, Италии, Индии и многих других стран, а это эффект для туристской отрасли города.

Призы и наградные медали будут разыграны в возрастных категориях 18–35 лет, 36–50, 51–60 и 61+. Каждому финишеру – памятная медаль. Стартовый взнос: 15 км – 4000 тенге, 35 км – 7000, 70 км – 10 000. Сумму формируют комплименты от оргкомитета в виде экипировки, количество квалификационных очков и пунктов питания на трассе. За отдельную плату можно заказать трансфер, трехразовое питание и проживание в палаточном лагере.

Участников и болельщиков ждет и культурная программа – шаманские обряды, мастер-классы игры на этнических и национальных инструментах. Впервые будет доступна онлайн-трансляция соревнований на Facebook.

Онлайн-регистрация продлится до 30 апреля на сайте tengriultra.kz. Выдача стартовых пакетов – 6 мая на месте соревнований.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото предоставлено организаторами