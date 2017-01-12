Юлия Галышева: «Титул действующей чемпионки Универсиады придаёт мне уверенность!»

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева продолжает свою подготовку к Универсиаде-2017 в Алматы. На предстоящих Играх спортсменка будет главной фавориткой в могуле, так как она является действующей чемпионкой Универсиады.

Спортсменка рассказала, что в данный момент готовится к этапам Кубка мира и предстоящей зимней Универсиаде в южной столице.

– Тренируемся дома, на склонах в Усть-Каменогорске. В отдельные дни ходим в тренажерный зал, на легкоатлетический манеж. Все как обычно, подготовка у нас идет круглый год, – сказала Юлия Галышева.

Также она отметила, что титул действующей чемпионки Универсиады придает больше уверенности:

– Насчет своих конкурентов на Универсиаде пока ничего сказать не могу, возможно, будут те же соперники, что были у меня на Универсиаде в 2015 году. Трассу мы увидим вместе с остальными участниками из других стран. То есть все будут примерно в равных условиях.

Добавим, что в Алматы Юлия Галышева прилетит 29 января, а 30 января на Универсиаде начнутся первые тренировки фристайлистов. После выступления на Играх спортсменка отправится в Японию для участия в этапах Кубка мира.

Юлия Галышева является победительницей и неоднократным призером этапов Кубка мира, чемпионкой зимних Азиатских игр 2011 года, призером чемпионата мира и победительницей зимней Универсиады 2015 года.