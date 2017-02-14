За место в сборной

Казахстанские боксеры успешно выступили на турнире в Венгрии

В венгерском городе Дебрецене состоялся ежегодный международный турнир – Мемориал Иштвана Боская, в котором приняли участие и боксеры сборной Казахстана. В турнире были представлены свыше 160 боксеров из более чем 20 стран мира.

В активе казахстанской команды несколько наград. Так, золото завоевал Ерик Альжанов, выступающий в весовой категории до 75 кг. В весе до 81 кг второе место занял Шаймурат Кусаинов. Бронзовые награды на счету Азата Махметова (52 кг) и Ильи Очкина (69 кг). Все вышеперечисленные боксеры стали членами обновленной сборной Казахстана, которая была сформирована по итогам чемпионата страны в Павлодаре.

В этом году казахстанских боксеров ждут два крупных турнира – чемпионаты Азии и мира. Тренерский штаб сборной во главе с Мырзагали Айтжановым определится со своим выбором на эти турниры по итогам представительных международных соревнований, в которых примут участие кандидаты.

Абай КЕЛЕСОВ