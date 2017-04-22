Задача - вернуться в элиту

В эти выходные в Киеве (Украина) стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужских сборных группы «А» первого дивизиона

Сборная Казахстана отправилась туда в качестве одного из главных фаворитов в борьбе за единственную путевку в элиту мирового хоккея. Соперниками нашей сборной станут команды Австрии (игра намечена на 22 апреля), Кореи, Польши, Украины, и завершится мундиаль для нашей дружины игрой против сборной Венгрии.

Основной костяк сборной Казахстана составили игроки ХК «Барыс». Плюс к сборной примкнули хоккеисты клубов ВХЛ карагандинской «Сарыарки» и серебряного призера Кубка Братины усть-каменогорского «Торпедо». По последним сообщениям, состав главной команды страны пополнил очередной натурализованный казахстанец – нападающий «Барыса» Мартин Сент-Пьер. По словам главного тренера Эдуарда Занковца, все игроки здоровы и в строю, в том числе и капитан Брэндон Боченски, чье участие было под большим вопросом.

В качестве подготовки сборная Казахстана провела краткосрочные сборы в Астане и в Словении, в ходе которых прошли товарищеские матчи с клубом КХЛ екатеринбургским «Автомобилистом» и сборными Словении и Италии. В этих встречах подопечные Эдуарда Занковца одержали победы.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ