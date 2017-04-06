Задел на будущее

В столице Таиланда Бангкоке проходит юношеский чемпионат мира по тяжелой атлетике

В составе казахстанской сборной на мировое первенство отправились двадцать спортсменов, четверо из которых вошли в резервный состав. Данный старт является лицензионным перед юношескими Олимпийскими играми 2018 года в Аргентине и позволяет завоевать максимальное количество лицензий – две мужские и две женские.

– Спортсмены находятся в хорошей форме и готовы к старту. Данному чемпионату предшествовали интенсивные учебно-тренировочные сборы в Таразе и Казани, где у ребят была возможность показать себя. Лучшие в рейтинге приехали сюда, в Бангкок. В целом команда молодая, 80 процентов атлетов впервые выступают на соревновании такого уровня. Но тем больше у них желания стартовать с мажорной ноты и достойно представить нашу республику, – рассказал старший тренер юношеской сборной РК по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов. – Наша задача – войти в семерку лучших команд мира и завоевать максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские игры – 2018.

Азат АЛТЫБАЕВ