Жанбота Алдабергенова: «Главные соперники на Универсиаде – спортсмены из Китая, России и Беларуси»

Лидер сборной Казахстана по фристайлу Жанбота Алдабергенова, которая представит страну на зимней Универсиаде – 2017 в лыжной акробатике, в интервью пресс-службе дирекции Универсиады рассказала о своей подготовке, волнении и главных соперниках на предстоящих стартах.

– Подготовка у нас идет полным ходом, тренировались в Шымкенте, сейчас транзитом через Алматы летим в США, где примем участие в этапах Кубка мира. После завершения соревнований пробудем около недели в США на сборах, после чего вернемся в Казахстан для участия в Универсиаде.

– Чего ожидаете от предстоящей Универсиады?

– Я чувствую сильное волнение, так как буду выступать дома, ответственности больше. Мое волнение связано еще и с тем, что я впервые буду выступать при такой большой аудитории в родных стенах.

– Сезон уже стартовал, как вы оцениваете свою форму?

– На старте сезона у нас возникли определенные трудности, во время учебно-тренировочных сборов в Финляндии не удалось пройти полноценную подготовку. Так вышло, что в Финляндии было то тепло, то сильно холодало, иногда мела метель, из-за чего некоторые тренировки отменяли. Поэтому чувствую себя еще не так уверенно, но на этапах Кубка мира в США я это обязательно исправлю.

– Кто будет главным соперником на Универсиаде?

– Пока не знаю конкретно имен участников, главные соперники всегда одни и те же – это атлеты из Китая, России, Беларуси.

– Добавите ли вы новые элементы перед Универсиадой?

– Я тренирую некоторые новые элементы, но не уверена, что буду исполнять их на Универсиаде. Лучше исполнить несложные прыжки, но сделать их чисто, чем упасть. Поэтому предпочтение будет отдано проверенным прыжкам, но окончательно мы определимся уже после этапов Кубка мира.

– На ваш взгляд, проведение зимней Универсиады в Казахстане повлияет на рост популярности лыжной акробатики?

– Надеюсь, что после Универсиады о нашем виде узнает больше людей, а то, когда говоришь, что занимаешься фристайлом, люди спрашивают: это что, танцы? Хотелось бы, чтобы больше детей приходило в секции по фристайлу, чтобы в нашем виде была высокая конкуренция, как у китайцев, например. Лыжная акробатика считается самым экстремальным видом из всех дисциплин фристайла, так что приглашаю всех болельщиков увидеть это вживую.

21-летняя спортсменка является призером этапов Кубка мира по фристайлу, обладательницей Кубка Европы, победителем международных турниров. На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Жанбота Алдабергенова заняла шестое место.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ