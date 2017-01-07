Жанкош Тураров снялся в клипе для Универсиады-2017

Боксер поделился впечатлениями от творческого процесса и рассказал о своем следующем бое.

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров принимает участие в съемках клипа известного исполнителя Али Окапова на композицию «Женiмпаз».

– Для меня большая честь внести свой, пусть и небольшой, вклад в такой важный для нашей страны проект, как Универсиада. Поэтому, когда мне поступило предложение, я согласился не раздумывая. Универсиаду жду с нетерпением. Буду следить за соревнованиями и болеть за наших!

– Как проходит съемочный процесс?

– Работать на съемочной площадке непросто. Если в спортивных соревнованиях ты сражаешься за победу, то и здесь ты должен выложиться на все сто процентов. Один выход на сцену мы отрабатывали десять раз, который снимали с нескольких ракурсов. Режиссер относится ко всем одинаково строго. Никто не смотрит, спортсмен ты или профессиональный актер. Каждый момент нужно отрабатывать внимательно, вплоть до мельчайших подробностей.

– Если встанет выбор между шоу-бизнесом и спортом?

– В Казахстане есть такая тенденция, что любому спортсмену, который становится известным, начинают поступать предложения сниматься в клипе, фильме или других роликах. Нужно соответствовать этим требованиям, и я готов посещать актерские курсы, если нужно будет для какого-нибудь проекта. Тем не менее моя главная цель – продолжать свою успешную боксерскую карьеру. Добиваться новых побед.

– Когда ваш следующий бой?

– В конце января уезжаю в США для проведения тренировочного сбора. Сейчас моя промоутерская компания рассматривает соперников. Планируем провести два рейтинговых боя в США. Также надеемся, что в рамках EXPO в Астане большой боксерский вечер состоится и мы вместе с Канатом Исламом и другими известными боксерами сделаем праздник для казахстанских любителей спорта.

26-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров (20-0, 14KO) вошел в ТОП-15 рейтинга лучших боксеров полусреднего веса (до 147 фунтов – 66,7 килограмма) по версии IBF. Казахстанец расположился на 12-й позиции. В рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Тураров занимает 11-е место.

Добавим, что Жанкош Тураров в конце октября одержал победу над ганцем Айсаком Арие в рамках вечера бокса в Алматы. Таким образом, в активе казахстанского боксера уже 20 побед на профи-ринге, 14 из боев он завершил нокаутом.

Бахытжан НУРПЕИСОВ