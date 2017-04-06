Жансая Абдумалик: «Играть в Казахстане всегда особенно волнительно!»

В эти дни в Алматы проходит финал чемпионата Казахстана по шахматам среди женщин и мужчин. В преддверии старта этого турнира интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы» дала одна из главных фавориток женского финала, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик.

– Жансая, недавно вы получили степень мужского международного мастера. За какие заслуги ФИДЕ удостаивает шахматистов таким званием?

– Чтобы получить звание мужского международного мастера, нужно удачно выступить в трех сильных турнирах, где участвуют мужские международные мастера и гроссмейстеры, то есть необходимо набрать определенное количество очков для выполнения трех необходимых норм, требуемых ФИДЕ. Плюс должен быть рейтинг выше отметки 2400 пунктов.

– На днях стартует финал чемпионата Казахстана, помимо себя кого причисляете к числу фаворитов женских противостояний?

– Считать себя фаворитом может каждый, это зависит от мотивации. Я недавно выступила на турнире в Шардже. Там был рейтинг – фаворит турнира. Но в итоге он занял десятое место. Играть в Казахстане всегда особенно волнительно, так как не хочется разочаровывать болельщиков. Быть первым номером в турнире и доказывать это очень сложно, но я буду стараться.

– Впервые в мужском финале сыграет Динара Садуакасова, в будущем не планируете также составить серьезную конкуренцию мужчинам?

– То, что Динара решила сыграть среди мужчин, – это ее выбор. Ей в психологическом плане будет намного легче. Проигрыш от мужчины воспринимается менее болезненно, чем от женщины. А планирую ли я составить конкуренцию мужчинам? Мой папа с самого детства включал меня только в сильные турниры. Он считает, что я могу расти, играя с мужчинами и женщинами! Например, если в году играю около 90 партий, то 70 из них с мужчинами!

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива Жансаи Абдумалик