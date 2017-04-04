Жаркие баталии

Капитаном казахстанской сборной Диас Доскараев в эксклюзивном интервью раскрыл немало интересной информации

Апрель очень важен для первых номеров нашей мужской и женской сборной Казахстана по теннису. Главные дружины страны проводят ответственные матчи командного чемпионата мира. У мужчин – Кубок Дэвиса в Астане, а прекрасная половина покажет себя в играх Кубка Федерации на кортах Канады. В преддверии этих баталий мы встретились с капитаном казахстанской сборной Диасом Доскараевым, который в эксклюзивном интервью раскрыл немало интересной информации.

– Как идет подготовка, каких результатов ждать от наших теннисистов?

– Подготовка идет по плану, игроки прошли турниры по намеченному плану. Самое главное – удалось залечить травму второго номера сборной в Кубке Дэвиса Александра Недовесова. Саша три месяца отсутствовал в турнирном процессе и вот недавно начал снова выступать, показал обнадеживающие результаты в ряде соревнований. Сборы начались в Астане 27 марта, в них участвует вся элита отечественного мужского тенниса, включая новобранца Александра Бублика. К сожалению, он пока не имеет права играть за сборную, есть регламент Кубка Дэвиса. В неплохой форме к этим играм с китайцами подходит наш лидер – Михаил Кукушкин.

А гостей мы будем принимать на грунтовых кортах Национального теннисного центра. Матч предстоит тяжелый, так как сборная Китая – неслабый оппонент в лице своих бойцов Зе Жана и Ди Ву. Плюс у них пара хорошая, так что нам будет нелегко. Но мы ждем поддержки от наших болельщиков.

– За несколько дней до матча намечаются ли какие-то сюрпризы, перестановки в составе нашей сборной?

– Да, возможны перестановки, но все будет известно по итогам сборов. Давайте подождем официальной жеребьевки, там услышите окончательную нумерацию состава наших и китайских теннисистов. Высока вероятность, что молодой Дмитрий Попко может выйти в одиночных играх. Повторюсь, все будет известно только к началу матча. Первая игра назначена на 7 апреля.

– Вслед за мужчинами через пару недель на теннисную арену выйдут девушки.

– Будем выступать в Кубке Федерации, нашей женской сборной противостоит команда Канады. Нас ждут хардовые покрытия Монреаля. Теннисные спецы знают эту дружину по одной звезде, с которой и мы все знакомы, – Жани Бушар. С ней или без нее у нас задача обыгрывать канадок. Думаю, у нас неплохие шансы. Все в наших руках, и девчата это прекрасно понимают.

– Получается, едем туда самым сильным составом – Путинцева, Шведова и Воскобоева?

– Вы правы, все первые номера в составе. Включите сюда Камилу Керимбаеву и Зарину Диас, которая также получила приглашение на эту игру. Мы с ней всегда на связи. Долгое время она не играла, до сих пор мучается со своей кистью. Все ясно будет на УТС, который начнется

16 апреля уже за океаном.

– Конечно, как и в любом виде спорта, необходима поддержка в этих ответственных играх?

– За несколько лет в Кубке Дэвиса помощь армии наших болельщиков сказывается. Это и спортсмены чувствуют – играют с удвоенной силой. Я рад, что казахстанские фанаты тенниса всегда переживают за нас и поддерживают. И, пользуясь моментом, хочу поблагодарить их и пригласить на наши игры.

7–9 апреля – в Астану, на матч Казахстан – Китай, вход свободный. Специально сделали бесплатно вход на матч, чтобы большое количество поклонников пришло на корты.

22 и 23 апреля будем играть с канадками на их территории.

Куандык ШЫНАСИЛОВ