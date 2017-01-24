Ждём наград

Алматинские спортсмены могут принести медали в своих дисциплинах на домашней Универсиаде

Алматинские спортсмены Денис Тен, Мартин Хубер, Даулет Рахымбаев и другие могут принести медали в своих дисциплинах на домашней Универсиаде.

Об этом заявил начальник Управления спорта Алматы Абил Донбай. В частности, он сказал: «Считаные дни остаются до старта Универсиады-2017. И с приближением этого спортивного события ощущается ритм той атмосферы, с которой горожане готовятся встретить гостей. Алматы на сто процентов готов к проведению второго по масштабу после Олимпиады виду соревнований. А атлеты мегаполиса – к сражениям в родных стенах. В первую очередь мы надеемся на фигуриста Дениса Тена, призера мировых первенств и Олимпийских игр. Ему под стать другой представитель фигурного катания – Абзал Ракимгалиев. В горнолыжном спорте успешно выступить постарается МСМК Хубер Мартин. Такая же цель у мастера спорта по лыжным гонкам Даулета Рахымбаева».

К этому следует добавить, что начальник Управления спорта Алматы не исключает и сенсации. В составе сборной РК есть спортсмены города, которые могут сотворить сенсацию в таких видах, как керлинг, сноуборд, фристайл. А женская хоккейная дружина под руководством опытного Александра Мальцева, составленная практически из алматинской команды «Айсулу», постарается дать бой родоначальникам этого вида – канадкам. Ведь они в нашей группе. Кроме них в одной группе выступят наши соседи – китаянки и представительницы Великобритании. Чтобы продолжить борьбу за медали, а такая задача ставится перед хоккеистками, надо занять в своей группе первое или второе место.

Всего же в составе сборной Казахстана выступит 171 спортсмен в 12 видах программы. Из них 51 человек – представители нашего города. Они сразятся за медали в десяти дисциплинах.

Абай ИЛЬЯСОВ