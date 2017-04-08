Ждём побед

Казахстанки выступят в группе «B»

Сегодня в польском городе Катовице стартует чемпионат мира -2017 по хоккею с шайбой среди женских сборных первого дивизиона.



Казахстанки выступят в группе «B», где их соперниками будут команды Китая, Польши, Латвии, Словакии и Италии

Турнир пройдет с 8 по 14 апреля. Подопечные Александра Мальцева, представляющие в основном игроков алматинской команды «Айсулу», будут бороться за выход из группы. Уже сегодня наши хоккеистки померятся силами с командой Китая, которой дважды уступили на зимней Универсиаде в Алматы и Азиатских играх в Саппоро, затем поочередно скрестят клюшки со сборными Польши, Латвии и Словакии, а завершится турнир игрой с итальянками. Фаворитами этой группы являются команды Словакии и Китая, а также хозяйка турнира сборная Польши.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ