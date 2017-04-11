Жерар Гоу был в ударе

Хет-трик во встрече с «Шахтером»

Ивуарийскому форварду «Кайрата» удалось в матче пятого тура чемпионата РК среди команд Премьер-лиги оформить хет-трик во встрече с «Шахтером».

В последнее время алматинская команда приняла на себя шквал критики за не­удачный старт в новом сезоне. И, похоже, серьезный разговор в коллективе по поводу сложившейся ситуации пошел на пользу. Как отметил после победы (4:1) своих подопечных главный тренер команды Кахабер Цхададзе, в Темиртау, а матч проходил именно там, мы увидели команду, которая способна решать самые высокие задачи. Уже в дебюте встречи стало ясно, что гости не будут отсиживаться в обороне, а постараются подобрать ключи к воротам горняков. Особенно был опасен бразилец Исаэль, который в прошлых играх показал приличную готовность к сезону. В этом матче он первым открыл счет. Виртуозное владение приемами дриблинга позволило ему оставить не у дел двух защитников. Оставалось только точно пробить в свободный угол, что он и сделал – 1:0.

А затем наступила очередь лучшего снайпера «Кайрата» последних двух лет Жерара Гоу. Первый мяч он забил с подачи Исламбека Куата. Полузащитник с правого фланга навесил снаряд в район одиннадцатиметровой отметки. Ивуариец с лету отправил его в сетку ворот «Шахтера». Второй гол Жерара стал результатом индивидуальных действий форварда. Он сумел «накрутить» защитников и пробить в дальний от вратаря угол.

Во втором тайме ситуация не изменилась. «Кайрат» больше доминировал на поле и опаснее атаковал. В одном моменте индивидуальными действиями блеснул Бауыржан Исламхан, который выдал пас под удар Гоу. И Жерар не подвел, сотворив в этом поединке хет-трик. Кстати, теперь в активе ивуарийца четыре забитых гола, и он лидер среди снайперов.

Преимущество в четыре мяча продержалось недолго. Хозяева сумели усилиями Алессио Аллегриа установить окончательный итог поединка – 4:1. «Шахтер» пока, как и «Атырау», не имеет в активе побед. Они и являются на сегодняшний день аутсайдерами. Победа «Кайрата» позволила им подняться на две строчки вверх по турнирной лестнице. Сейчас они с десятью очками четвертые. А лидируют в чемпионате три коллектива – «Тобол», «Кайсар» и «Иртыш», у которых в активе по 11 очков.

Вот результаты пятого тура: «Кайсар» – «Тобол» – 0:0, «Актобе» – «Акжайык» – 1:1, «Окжетпес» – «Иртыш» – 0:2, «Тараз» – «Ордабасы» – 2:1, «Атырау» – «Астана» – 0:1.

Али НУСИПЖАНОВ