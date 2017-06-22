Жребий брошен

Стал известен соперник «Кайрата» по Лиге Европы. Им стал «Атлантас» из Литвы

Это один из старейших клубов прибалтийской республики. Был основан в 1927 году. Больших успехов за свою многолетнюю историю коллектив так и не смог добиться. Только в последние годы он, занимая 3–4-е места в чемпионате своей страны, участвует в еврокубках. Наш «Шахтер» в сезоне 2014–2015 годов переиграл этот клуб в Лиге Европы по сумме двух встреч со счетом 3:0.

Имел возможность проверить свою состоятельность в спарринге с литовцами и подготовку к очередному сезону и «Кайрат». Зимой 2014 года под руководством Владимира Вайсса алматинцы переиграли «Атлантас» на сборах в Турции со счетом 1:0. Гол тогда провел гамбийский нападающий Момоду Сиссей.

По словам специалистов, соперник удобный для «Кайрата» и проходить их подопечные Кахабера Цхададзе просто обязаны. Тем более что в своем чемпионате «Атлантас» находится в середине турнирной сетки. Но недооценивать соперника ни в коем случае нельзя. В одном из последних матчей чемпионата Литвы «Атлантас» переиграл своих оппонентов из клуба «Вильчус Вильнус» со счетом 13:0.

Первая игра состоится в Алматы 29 июня. Ответный матч 6 июля.

В еврокубках участвуют еще три казахстанские команды. В Лиге чемпионов «Астане» по воле жребия достался также клуб из Прибалтики – «Спартак» из Юрмалы (Латвия). Соперником «Ордабасы» стал боснийский клуб «Широки Бриег», а «Иртыша» болгарская команда «Дунав».

Али НУСИПЖАНОВ