Жребий брошен!

«Кайрат» узнал своих соперников

В швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу, по ее итогам алматинский «Кайрат» узнал своих соперников.

«Кайрат» попал в группу «D», где соперниками алматинцев стали испанский «Интер», португальская «Брага» и румынская «Дева». Матчи турнира этой группы пройдут с 21 по 26 ноября (точные даты игр будут известны позже) в испанском городе Торрехон, на домашней арене «Интера» – «Пабеллон Каха Мадрид».

Напомним, что с действующим обладателем европейского футзального титула «Интером» команда встречалась дважды в этом году. Первый раз это случилось в Финале четырех Кубка УЕФА 2016/17, прошедшем весной в южной столице, где «Кайрат» в драматичном поединке уступил «Интеру» в полуфинале (2:3). А затем уже в рамках подготовки к новому сезону в Испании на турнире Кубка Маноэля Саорина наша команда взяла убедительный реванш – 4:1. Другие соперники – португальская «Брага» и румынская «Дева» – также могут преподнести сюрпризы. Поэтому для алматинцев предстоящий турнир станет настоящим испытанием и проверкой силы.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ