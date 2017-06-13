Журналисты против полиции

Товарищеский матч по футболу

В минувшую субботу состоялся товарищеский матч по футболу между командой подразделений Департамента внутренних дел города и представителями средств массовой информации

– Мы приурочили это мероприятие к наступающим профессиональным праздникам полиции и журналистов, которые отмечаются в июне, – приветствуя команды, выстроившиеся в преддверии поединка на прекрасном поле стадиона «Динамо», сказал начальник ведомства генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Следует отметить высокий уровень подготовки к матчу и организацию самого мероприятия – и ДВД, и руководитель стадиона «Динамо» сделали все, чтобы матч стал настоящим праздником.

Многие болельщики предсказывали разгромный счет для работников пера и голубого экрана, мол, что с них, сидящих сутками у компьютеров взять – слабаки.

Так вроде бы и случилось: уже на первых минутах случился гол в ворота прессы. Его эффектно забил начальник РУВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев. Болельщики со стороны корреспондентов ахнули. И только знаменитый футболист ФК «Кайрат» Михаил Гурман предрек: судя по заводу, журналисты в прекрасной форме и без боя не сдадутся.

Так и случилось, общий счет матча 4:3 в пользу полицейских.

Василий ШУПЕЙКИН