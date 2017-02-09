Золотое поколение

Гордость страны

Алина Райкова.

Биатлон. 15 км (индивидуальная гонка)



В первый соревновательный день у «стреляющих лыжников» на лыжно-биатлонный комплекс «Алатау» обрушился мощный снегопад, которому сопутствовал густой туман. Первой на дистанцию ушла одна из фавориток гонки Галина Вишневская. Но на первом же повороте она допустила падение и сломала палку. Из-за падения прицел забился снегом. Именно эта заминка оказалась в итоге решающей.

Другой фаворит гонки – действующая победительница в данной дисциплине Алина Райкова уверенно прошла всю дистанцию, допустив лишь по одному промаху – на втором и третьем огневых рубежах. В итоге Алина Райкова показала лучшее время и стала единственной участницей, потратившей на прохождение дистанции менее часа – 59 минут и 48 секунд. Добавим, что Алина Райкова принесла Казахстану первое золото зимней Универсиады в Алматы. Более того, биатлонистка защитила свой титул чемпионки, добытый в этой дисциплине на Универсиаде 2015 года.

Жанбота Алдабергенова, Баглан Инкарбек.

Фристайл. Акробатика. Смешанные командные соревнования



31 января на СОК «Табаган» состоялись состязания в смешанной командной акробатике, в которых убедительную победу одержала команда Казахстана.

В турнире приняли участие шесть команд из четырех стран. В состав каждой команды входят один мужчина и одна женщина. По регламенту каждый совершает прыжок, результаты членов команды суммируются. По итогам квалификации в финальную стадию вышли четыре команды: Казахстан – 2, две из Китая и Беларуссия.

Первый финал прошел без неожиданностей. Тройку лидеров составили две команды из Китая и вторая команда из Казахстана.

В финальных прыжках казахстанцы не оставили шансов соперникам. Тем более они жаждали взять реванш у представителей Поднебесной за поражение в индивидуальных женских соревнованиях.

Галина Вишневская.

Биатлон. Спринтерская гонка на 7,5 км



Второй соревновательный день на Универсиаде у биатлонистов открывала женская гонка в спринте на 7,5 км. По ходу дистанции лидеры менялись на каждой из отметок, а главные фавориты стартовали последними. В частности, это касается Галины Вишневской, от которой болельщики ждали только победы. На первом огневом рубеже она допустила один промах, из-за чего показывала после него только 7-й результат. На втором стрельбище Вишневская смогла реабилитироваться – она чисто отстрелялась и пришла к финишу с лучшим временем. Все биатлонистки, финишировавшие после казахстанки, как ни пытались обойти Вишневскую, так и не смогли. Галина Вишневская стала чемпионкой Универсиады, завоевав свою первую золотую медаль Всемирных студенческих Игр. Ранее в ее активе были две серебряные награды.

Биатлон. Масс-старт, 12,5 км

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская стала победительницей женского масс-старта на зимней Универсиаде в Алматы. Лидеру женской сборной Казахстана не было равных на дистанции 12,5 км. Вишневская чисто прошла первые три огневых рубежа и создала себе внушительное преимущество. Даже единственный промах на заключительном огневом рубеже не помешал Галине вернуться на дистанцию лидером гонки.

Преимущество казахстанки выросло до одной минуты, и гонку Вишневская завершила в гордом одиночестве.

Для Вишневской эта медаль стала уже четвертой на Универсиаде в Алматы. Ранее она выиграла спринт и стала второй в индивидуальной гонке и смешанной эстафете. Для сборной Казахстана по биатлону это третье золото на домашних соревнованиях.

Иван Люфт.

Лыжные гонки. Спринт ,1,6 км. Классический стиль



Лыжный спринт, как говорят спортсмены, самая энергозатратная и изматывающая дисциплина. Короткую дистанцию нужно пробежать на максимуме. Количественно в мужском спринте доминировали представители России и Казахстана. В полуфинал прошло сразу по 4 представителя этих сборных. Также в полуфинал пробились по одному представителю Белоруссии, Японии Норвегии и Чехии.

Финал получился российско-казахстанским. Один из хозяев соревнований – Иван Люфт, «лаки-лузер» (в теннисе означает «счастливый неудачник») четвертьфинала и полуфинала, неожиданно за 300 метров до финиша предпринял атаку и ушел от своих конкурентов.

– Я не ожидал такого результата. Я прошел две стадии по «лаки-лузерам» и дошел до финала. Подумал, почему бы не попробовать, – рассказывает победитель лыжного спринта Иван Люфт. – На последнем подъеме собрал все силы в кулак и показал максимальную мощность и максимальную скорость.

Юлия Галышева.

Фристайл. Могул:



На старт вышли 16 участниц из 8 стран. Погодные условия на трассе для могула были непростыми. Но формат соревнований был облегченным. В отличие от этапов Кубка мира на Универсиаде победителей определили сразу после двух раундов – квалификации и финала-1.

Квалификацию выиграла представительница Казахстана, участница Кубка мира Юлия Галышева. Следом за ней расположилась еще одна участница Кубка мира Елизавета Безгодова из России, третьей стала другая россиянка Анастасия Первушина.

Первый финал, так же как у мужчин, состоял из 12 участниц, отобранных по итогам квалификации. К счастью для местных болельщиков, сенсации не произошло, и соревнования уверенно выиграла Юлия Галышева. Без неожиданностей выступила Анастасия Первушина, показав достойное прохождение трассы. Благодаря этому спортсменка удостоилась серебряной медали.

Фристайл. Параллельный могул

У женщин завершились соревнования по фристайлу в парном могуле. Победу, как и днем ранее в индивидуальных соревнованиях, одержала казахстанская спортсменка Юлия Галышева.

По итогам квалификации в финальную часть допускались 8 спортсменок. Согласно занятым в квалификации местам они разбивались по парам (первая в квалификации конкурировала с 8-й, вторая – с 7-й и т.д.) и соревновались по олимпийской системе.

Фаворитки – казахстанка Юлия Галышева и россиянка Елизавета Безгодова без проблем преодолели квалификационный раунд, заняв первое и второе места соответственно. В четвертьфинале они оказались в разных частях турнирной сетки и ожидаемо встретились лицом к лицу в финале. Галышева прошла трассу увереннее и справедливо выиграла золотую награду. У россиянки – серебро.

Дмитрий Рейхерд.

Фристайл. Могул



На ГЛК «Шымбулак» состоялись соревнования в дисциплине фристайла могул среди мужчин.

На старт вышли 16 участников из 7 стран. Погодные условия на трассе для могула были непростыми. С одной стороны, температура воздуха 5 градусов и снег, с другой – яркое горное солнце заставляло снег подтаивать быстрее обычного, из-за этого трасса была достаточно скользкой.

Формат соревнований был облегченным. В отличие от этапов Кубка мира на Универсиаде победителей определили после двух раундов – квалификации и финала-1.

Хозяева соревнований доминировали еще в квалификации. Первым был один из лидеров мирового могула Дмитрий Рейхерд, вслед за ним расположился молодой российский спортсмен Сергей Шимбуев, третьим стал еще один казахстанец Павел Колмаков.

Таким образом сложился финал. Чемпионом Универсиады стал Дмитрий Рейхерд.

Фристайл. Параллельный могул

Казахстан снова был сильнее своих соперников в соревнованиях по фристайлу. На состоявшихся соревнованиях по параллельному могулу победу одержал Дмитрий Рейхерд.

По итогам квалификации лидерство захватил чемпион Универсиады-2015 Павел Колмаков. Вторым оказался Сергей Шимбуев из России, третьим был Дмитрий Рейхерд.

Колмаков и Рейхерд оказались в разных частях турнирной сетки. В четвертьфинале казахстанцы уверенно разобрались со своими соперниками. Однако, в полуфинале Павел Колмаков по решению судей проиграл заезд визави из России Сергею Шимбуеву.

– Решения судей у нас обсуждать не принято, поэтому поздравлю Казахстан с теми медалями, которые нам достались, – отметила личный тренер Юлии Галышевой и Павла Колмакова Елена Круглыхина.

Анна Шевченко, Олжас Климин

Лыжные гонки. Смешанный командный спринт



Смешанный командный спринт в программе зимних студенческих Игр появился совсем недавно. Впервые соревнования в этой дисциплине состоялись 6 лет назад в турецком Эрзуруме. На Универсиаде в Алматы в лыжном микст-спринте приняли участие 29 команд из 17 стран. Каждый из участников микст-гонки должен был преодолеть три круга протяженностью 1,1 км (всего – шесть).

После прохождения квалификации осталось 15 сильнейших команд. С самого старта определилась группа лидеров. Две сборные России, первые команды Казахстана и Франции. Первые четыре круга каждая из этих команд поочередно вырывалась в лидеры. На пятом этапе на свой заключительный круг ушла казахстанка Анна Шевченко. В середине дистанции Анна начала атаковать. Потратив все силы, она создала задел для напарника по команде Олжаса Климина. Олжасу удалось сохранить отрыв и финишировать в гордом одиночестве.



Денис Тен.

Фигурное катание



Победой Дениса в Играх-2017 завершился розыгрыш медалей у фигуристов. После короткой программы казахстанец обеспечил себе солидный отрыв от ближайшего преследователя, и интрига второго дня состояла в том, кто займет второе и третье места.

Пробиться в тройку призеров удалось фигуристу из Швеции Александру Майорову, ему даже удалось ненадолго возглавить общий зачет. Лидировал японец Кейджи Танака, который идеально справился с выполнением произвольной программы. Взойдя на первое место в личном зачете, Танака в напряжении стал ждать выступления Дениса Тена.

Казахстанец вышел на лед под оглушительные овации зала, который ждал фактического оформления чемпионства со стороны своего любимца.

Бахыт АМАНОВ