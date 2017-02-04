Золотой дубль

К радости казахстанских болельщиков

На ГК «Шымбулак» прошли соревнования по фристайл-могулу. К радости казахстанских болельщиков наши спортсмены Юлия Галышева и Дмитрий Рейхард завоевали золотые медали.

Вначале прошли квалификационные прыжки. Как у женщин, так и у мужчин принимали участие 16 спортсменов. В итоге квалификацию уверенно выиграли лидеры нашей сборной Юлия Галышева и Дмитрий Рейхард.

Затем состоялся женский финал, где безоговорочную победу одержала казахстанка Юлия Галышева, получив высокую оценку за свое прохождение – 73,8 балла. Почин Юлии поддержали и наши мужчины – Дмитрий Рейхард завоевал золотую медаль с результатом 79,94 балла и Павел Колмаков, удостоившийся бронзовой награды с результатом 76,95 балла. Между ними расположился россиянин Сергей Шимбуев, занявший второе место с результатом 79,11 балла.

По окончании соревнования своими впечатлениями поделились новоиспеченные чемпионы Универсиады-2017 Юлия Галышева и Дмитрий Рейхард.

– Я очень счастлива своей победой, посвящаю ее своим родным и близким. На Азиатские игры в Саппоро я не поеду, в это время буду участвовать в этапе Кубка мира в Китае, – сказала Юлия.

– Я безумно рад своей победе и посвящаю ее всем казахстанцам! В ближайшее время приму участие в этапах Кубка мира в Корее и Японии, а затем на Азиатских играх в Саппоро, – сообщил Дмитрий Рейхард.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Сергея ХОДАНОВА