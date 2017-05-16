Золотой дубль южан

В минувшее воскресенье на базе КазНУ им. аль-Фараби завершился командный Кубок РК по бадминтону

В этом турнире приняли участие сильнейшие спортсмены Казахстана и представители национальной сборной страны. По итогам четырехдневных баталий сборная Южно-Казахстанской области заняла первое командное место как среди мужчин , так и среди женщин. Стоит отметить, что именно шымкентские бадминтонисты в основном составляют костяк юношеской и национальной сборной Казахстана. Сборная Алматы заняла третье место среди мужчин.

– Мы заняли третье место, на данный момент именно тот результат, на который мы могли рассчитывать. В команде выступали ветераны, мало молодежи. Нужно открывать школы и привлекать подрастающее поколение заниматься этим видом спорта. Я думаю, тогда будут высокие результаты, – подытожил игрок сборной Алматы и член национальной сборной Казахстана Даниил Генин.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото предоставлено организаторами