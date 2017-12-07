07 декабря 2017 Спорт 156-07.12.2017 29

Золотой ход

Золотая медаль на чемпионате мира до 20 лет

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Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик завоевала золотую медаль на чемпионате мира до 20 лет, который прошел в итальянском городе Тарвизио.

На протяжении 11 дней 89 шахматисток из 46 стран мира выясняли отношения на шахматной доске. Казахстанка выступала под первым номером в качестве рейтинг-фаворита и, надо сказать, сполна подтвердила свой статус. Набрав в итоге 9,5 очка из 11 возможных, она завоевала золотую медаль. Благодаря этому успеху Жансая улучшила свой рейтинг в ФИДЕ и вошла в топ-30 сильнейших шахматисток мира.
По приезде в Алматы новоиспеченная чемпионка мира поделилась своими впечатлениями и эмоциями по случаю победы.
– Я очень рада победе, несмотря на все сложности, сопровождавшие меня на протяжении турнира. Особенно тяжелыми были последние два тура, когда я играла с сильными соперницами – гречанкой и американкой, но в итоге я победила и поднялась на высшую ступень пьедестала! Хочу проанонсировать грандиозное событие – детский чемпионат Казахстана от 7 до 18 лет, который пройдет в январе этого года в Алматы, – подытожила Жансая Абдумалик.
Также успех Жансаи прокомментировал ее отец и по совместительству менеджер Данияр Аширов:
– Это, несомненно, большой успех, хотя по ходу турнира мы столкнулись с провокационными действиями со стороны соперниц и организаторов, но Жансаю это не сломило, результат – золотая медаль!
Нужно отметить, что благодаря этой победе она получила возможность принятие участие в следующем году во взрослом чемпионате мира среди женщин.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
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