Золотой подарок

Чемпионом мира по бильярдному спорту стал алматинец

Накануне праздника Независимости чемпионом мира по бильярдному спорту стал алматинец Алихан Каранеев.

-Этот свой успех я посвящаю своей стране, которая в эти дни отмечает 25-летний юбилей, – сказал по возвращении домой казахстанский спортсмен, прошедший очень трудный путь в «свободной пирамиде». – Рад, что там, в Казани, все сложилось удачно. Самое главное, я перед этим чемпионатом дал слово своему младшему брату Аблайхану, что обязательно выиграю эти состязания. Кстати, он одним из первых поздравил меня с победой.

– Мне уже рассказали, что «сетка» у тебя было сложной.

– Это отметили все специалисты. Я никогда за свою практику не встречал такого сложного жребия. Исключение составляет только первый тур. Победа над своим соотечественником Евгением Смирновым мне далась более-менее спокойно. Без нервотрепки. А вот дальше было сложно. Жребий в соперники «подкидывал» одних чемпионов мира. Мне пришлось выбивать из борьбы пятерых сильнейших бильярдистов планеты. Вот, к примеру, россиянин Владислав Осьминин, он дважды побеждал на первенствах планеты. Вообще, этот спортсмен единственный, с кем мы встречаемся на протяжении многих лет. Первый раз я играл с ним еще на юношеском турнире, когда нам было по 11 лет. На этот раз я взял реванш за поражение на прошлогоднем Кубке Кремля. В следующей стадии меня ожидал другой чемпион, украинский мастер кия Ярослав Тарновецкий. Этот поединок был похож на качели. То он выходил вперед, то я. Но в итоге фортуна была благосклонна ко мне – 7:6.

Не заладилось вначале игра с российским чемпионом мира Никитой Ливадой. Я проигрывал – 0:3, 1:5. Но затем собрался и переломил ход поединка в свою пользу – 7:6. Кстати, такой счет был зафиксирован и в игре с молдаванином Сергеем Крыжановским, тоже чемпионом мира. Это опытный боец. Вначале он проигрывал мне – 0:4, затем вышел вперед – 6:4. Вот в этом момент я собрался и сумел склонить чашу весов в свою пользу. А в финале против украинца Артура Пивченко, призера мировых первенств, победа мне досталась также в контрольной партии со счетом – 7:6.

– Алихан, это не первая твоя победа на чемпионате мира. Впервые на самый высокий подиум ты поднялся в 17 лет – в 2008 году. Что мешало после этого развить свой успех?

– Чисто житейские проблемы. Бильярд – это такой вид спорта, которому надо отдаваться до конца. Скажу, что ежедневно надо тренироваться примерно 6–7 часов. Это большая нагрузка, как физическая (вокруг стола порой наматываешь до 10 километров), так и моральная. Надо уметь комбинировать. То есть создавать расчеты, которые бы привели тебя к победе. Каждый шар несет определенную нагрузку. Пробивая по нему кием, ты должен знать, где он должен остановиться. Так создается задел для побед. В одно время я было закончил играть. Но через четыре года вернулся в большой спорт. И как доказательство моего возвращения – победа в Казани в конце 2016 года.

– Тренером сборной РК является твой отец Ансары Каранеев. Трудно ли тебе в его присутствии играть на крупных турнирах?

– Психологически – да. Я вижу, как порой за меня переживает папа. Все это невольно передается и мне. Когда проигрываю, он уходит даже подальше от стола, чтобы я его не видел. А в других случаях его присутствие дает мне дополнительные силы. В Казани я несколько раз воспользовался его подсказками. Перед каждым матчем он говорил: «Не торопись, присмотрись к каждой позиции».

– А кроме бильярда у тебя есть другие интересы?

– Я люблю футбол, теннис, катаюсь на лыжах, езжу на лошадях…

– Твои планы на будущее?

– Пока буду играть. А в дальнейшем хочу стать тренером.

Алим АНАПЬЯНОВ