Золотые девушки

Казахстанки завоевали 11 медалей на турнире в Швеции

В шведском городе Бурос прошел один из самых крупных и престижных турниров по женскому боксу Golden Girl.

На соревнования, которые по своему статусу не уступают чемпионату мира, в этом году впервые отправилась казахстанская команда и выступила там с ошеломляющим успехом. В конкуренции с 254 спортсменками из 22 стран мира наши девушки выиграли три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Соотечественниц поддерживал и сопровождал олимпийский чемпион Сиднея, руководитель Центра олимпийской подготовки Ермахан Ибраимов.

Первое золото Golden Girl получила 15-летняя Эльдана Талипова, выступающая в весе до 80 килограммов. Талантливая юная спортсменка выиграла финал против ирландки Лорен Райан в первом же раунде – судьи дали ей победу после 90 секунд боя.

Чемпионка мира среди молодежи 16-летняя Надежда Рябец в весе до 69 килограммов с успехом провела несколько трудных поединков и вышла в финал, чтобы дать блестящий бой канадке Чарли Кавано. Победа присуждена ей единогласным решением судей.

Ровесница Рябец, юная уроженка Алматинской области Гузаля Садыкова принесла команде третью золотую медаль. Примечательно, что в финале весовой категории до 75 килограммов она встречалась со своей же подругой по казахстанской команде Салтанат Естаевой. Рябец и Садыкова – кандидатки на участие в юношеских Олимпийских играх, которые откроются в конце сентября 2018 года в Буэнос-Айресе.

Бахыт АМАНОВ